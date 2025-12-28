आज का राशिफल 29 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी विषय में निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी या जानकार व्यक्ति से सलाह मशविरा करना आपके हित में रहेगा।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी विषय में निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी या जानकार व्यक्ति से सलाह मशविरा करना आपके हित में रहेगा। युवा वर्ग के लिए आज का दिन अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग में लाने का है।

उपाय- रविवार के दिन नमक रहित भोजन करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। वर्तमान वातावरण के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखने और खानपान की आदतों में संतुलन बनाएं। विद्यार्थी आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से स्वयं के लिए नई उपलब्धियों के द्वार खोलेंगे।

उपाय- पानी से भरा एक कुम्भ मंदिर में स्थापित करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए सुखद रहेगा और सभी परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेगी। आज किसी महत्वपूर्ण विशेष पर परिजन की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी इसलिए उनके अनुभव और सुझावों को नजरअंदाज न करें।

उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज अन्य गतिविधियों में व्यस्तता के कारण व्यवसाय पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर भी कार्यप्रणाली सामान्य रूप से चलती रहेगी और बड़े व्यवधान नहीं आएँगे। व्यवसाय से संबंधित फाइलों को सुव्यवस्थित व सुरक्षित रखने की जरूरत है अन्यथा समय पर न मिलने के कारण परेशानी होगी।

उपाय- गंगा जल से स्नान करें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात तरक्की के नए अवसर प्रदान कर सकती है। आज युवाओं के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा, जिससे आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन मजबूत होगा।

उपाय- साफ बोलें, मीठी वाणी रखें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें समझने का प्रयास करना आवश्यक रहेगा। महिलाएं घर में रखरखाव या व्यवस्था सुधार से जुड़े कामों में समय व्यतीत करेगी।

उपाय- शिवजी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। किसी धार्मिक संस्था या उससे जुड़ी गतिविधियों में सहयोग करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएँ।

उपाय- मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगायें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज सामाजिक कार्यों से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से न केवल आपका समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा, बल्कि आपकी बातों और सुझावों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। अपने निजी कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल करने से बचें और किसी भी नई योजना पर आगे बढ़ने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य करें।

उपाय- श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगायें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। परिवार और निकट संबंधियों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, इससे आपसी रिश्तों में अपनापन, विश्वास और भावनात्मक निकटता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को सलाह है कि व्यर्थ की गतिविधियों में उलझ कर अपनी पढ़ाई से किसी भी प्रकार का समझौता न करें।

उपाय- शहद का सेवन करें।

आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in