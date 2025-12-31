Main Menu

आज का राशिफल 1 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 02:19 PM

ank jyotish rashifal

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज व्यवसाय में स्थिति आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे मन हल्का, शांत और संतुलन महसूस होगा।

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज व्यवसाय में स्थिति आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे मन हल्का, शांत और संतुलन महसूस होगा। लंबे समय से चली आ रही उलझनों में अब भी स्पष्टता आएगी और आत्मविश्वास भी पहले से अधिक मजबूत होगा।
उपाय- सूर्य की दिशा (पूर्व) की ओर 10–15 मिनट ध्यान करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। घरेलू जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा, जिससे घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक बना रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ने से दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी।
उपाय- सार्वजानिक स्थान में जल उपलब्ध करवाएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज विदेश से जुड़े कार्यों और व्यवसायों में तेजी से उन्नति और उल्लेखनीय उपलब्धियाँ मिलने की सम्भावना हैं। अंतरराष्ट्रीय संपर्क से जुड़े व्यक्तियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल सिद्ध होगा।
उपाय- चावल में हल्दी मिलाकर जल प्रवाहित करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। परिवार के साथ विदेश यात्रा से जुड़ी किसी योजना पर आज गंभीरता से विचार करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका सामाजिक संपर्क आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और किसी महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।
उपाय- झूठ, धोखा और गलत मार्ग से बचें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज व्यवसाय से संबंधित सही, सटीक और उपयोगी जानकारी समय पर जुटाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी प्रतिभा और कल्पनाशीलता को सराहना मिलेगी और नए अवसर आपके सामने उभरकर आयेंगे।
उपाय- सुबह उठकर पौधे को पानी दें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज आप घर या ऑफिस के लिए कोई कलात्मक अथवा सजावटी वस्तु खरीदेंगे, जो वातावरण में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार करेगी। मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल है। मित्रों या परिवार के साथ फिल्म देखने, बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं।
उपाय- लक्ष्मी माता के सामने देसी घी का दीपक जलाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक विचार विमर्श होगा। आपसी समझ और सहयोग के कारण निर्णय सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। बच्चों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मन को संतोष और प्रसन्नता मिलेगी।
उपाय- केसर का तिलक लगायें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। व्यवसाय में आज कुछ कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में सहकर्मियों और सहयोगियों की सलाह आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी निवेश की योजना बना रहे है, तो उस पर सोच समझकर अमल करने के लिए समय अनुकूल है।
उपाय- बजरंग बाण का पाठ करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। अपने स्वभाव और विचारों को सकारात्मक दिशा में रखने से न केवल आप स्वयं मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी मधुर बने रहेंगे। युवा वर्ग के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यर्थ की गतिविधियों में समय न गंवाकर अपने करियर से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।
उपाय- सौंफ, छुआरे दान करें।

आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

