आज का राशिफल 3 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद और अच्छे बदलाव लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद और अच्छे बदलाव लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो व्यक्ति अपने काम में बदलाव का सोच रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलने की उम्मीद है।

उपाय- सीधे हाथ में लाल मौली बांधे।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज युवा वर्ग खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज करियर को लेकर सही समय पर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे। कुछ अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी, जो आगे चलकर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।

उपाय- माता के चरण स्पर्श कर के उनका आशीर्वाद लें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आर्थिक मामलों को लेकर आज का दिन संतुलित रहेगा। कमाई के नए तरीकों पर विचार करेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सोच-समझ कर किया गया निवेश भविष्य में फायदा देगा।

उपाय- हल्दी का तिलक लगायें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। विपरीत परिस्थिति में परिवार का सहयोग और बड़ों का आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा। काम से जुड़ी यात्रा करेंगे जिस में सोच मुताबिक सफलता नहीं रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए आराम करना और दिनचर्या संतुलित रखना जरूरी होगा।

उपाय- खोटे सिक्के घर में न रखें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। घर-परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। साथ ही पुराने मतभेद बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे। सोच-विचार वाले काम करने वालों को अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा।

उपाय- ख़राब घड़ी घर में न रखें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज व्यवसाय में कुछ उलझने या विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं, इससे मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है। पारिवारिक माहौल सामान्य से अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा।

उपाय- मंदिर में दही दान करें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। व्यवसाय से जुड़े काम धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग से घर में शांति का माहौल बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ेगी। आज किसी समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ कर काम करने का मौका मिलेगा।

उपाय- गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत महसूस होगी। युवाओं के लिए आज का दिन खास उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा और उनको मनचाही सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा। व्यवसाय में आज किसी बड़ी डील पर हस्ताक्षर करने का मौका मिलेगा।

उपाय- कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगा कर खाने को दें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज का दिन आपको कई तरह से अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप समय का सही उपयोग करें और अपने दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने के प्रयास लगातार बनाए रखें। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आज कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।

उपाय- मसूर की दाल जल में प्रवाहित करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in