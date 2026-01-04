आज का राशिफल 5 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक 1, 10, 19, 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा शुरू होगा। मन खुश रहेगा और सोच सकारात्मक बनी रहेगी।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा शुरू होगा। मन खुश रहेगा और सोच सकारात्मक बनी रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में और नज़दीकी आएगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा।

उपाय- रविवार के दिन नमक रहित भोजन करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। व्यवसायिक यात्रा के लिहाज़ से आज का दिन लाभदायक रहेगा। व्यवसाय से जुड़े कामों में अच्छा लाभ मिलने की सम्भावना हैं। परिवार के सदस्यों का हर क्षेत्र में आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा।

उपाय- मंदिर में चावल दान करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना काफी अच्छी रहेगी। आपकी मेहनत और समझदारी जीवन को अधिक सुखद बनाने में सहायक होगी। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और किसी नई जिम्मेदारी के मिलने की सम्भावना है।

उपाय- घर में पीतल के बर्तन का उपयोग करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। पारिवारिक जीवन में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए संयम और धैर्य से परिस्थितियों को संभालना आवश्यक रहेगा। बातचीत से कई मुद्दे सुलझ सकते हैं। मित्रों के साथ किसी साहसिक यात्रा में जाने का प्रोगाम बन सकता है।

उपाय- बिजली का कोई ख़राब उपकरण घर में न रखें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज आप अपनी मीठी वाणी और चतुराई के बल पर कार्यक्षेत्र में अपने सभी रुके कामों को पुनः गति प्रदान करने में सफल रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपके कार्य की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलने की सम्भावना हैं।

उपाय- हरी सब्जियों का सेवन करें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, परन्तु परिवार के सदस्यों का हर संभव साथ मिलने से आपको मानसिक बल प्रदान होगा, जिससे आप पूरे उत्साह के साथ अपने दायित्वों को निभा पाने में सफल रहेंगे।

उपाय- लक्ष्मी माता की आराधना करें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। दिन की शुरुआत सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रहेगी। कामकाज के साथ साथ पारिवारिक सुख और संतोष की दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय- बच्चों को खट्टी मिट्ठी टॉफ़ी खाने को दें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज किसी जटिल काम को पूरा करने के लिए अपनी चतुराई का प्रमाण देते हुए उस काम को लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। पारिवारिक जीवन में सहयोग और सौहार्द बना रहेगा। व्यापारियों को कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी।

उपाय- मांस मछली का सेवन न करें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी। आज किसी प्रभावशाली और सहयोगी व्यक्तियों से संपर्क बनेगा, जो आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उचित मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करेगा।

उपाय- चने की दाल गाय को खिलाएं।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in

