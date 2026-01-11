आज का राशिफल 12 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में लक्ष्य के प्रति योजनाबद्ध मेहनत से सफलता मिलेगी।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में लक्ष्य के प्रति योजनाबद्ध मेहनत से सफलता मिलेगी। आज नए निवेश से जुड़े फैसले सोच समझकर लें। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट संबंधी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, बाहर का तला भुना खाने से बचें।

उपाय- सूर्य को ताम्बे के लोटे से जल अर्पित करें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। पारिवारिक बिजनेस की पुरानी डील आज आपकी मेहनत से फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि बाहर की गतिविधियों और अनावश्यक मेलजोल से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

उपाय- चांदी धारण करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। आज घर के रखरखाव और देखभाल से जुड़े कार्यों में समय व्यतीत होगा। आर्थिक मामलों पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। विद्यार्थी और युवा वर्ग को पढ़ाई व करियर के प्रति अधिक गंभीर रहने की आवश्यकता है।

उपाय- पीपल के वृक्ष से सेवा करें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप से बचें। व्यापार में अड़चनें आएँगी, लेकिन आप हालात संभाल लेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही करने से बचने की सलाह दी जाती है। कीमती सामान अथवा दस्तावेज़ संभालकर रखें।

उपाय- रसोई में बैठ कर भोजन करें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति पर परिवार का साथ और सहयोग मिलने से मानसिक राहत रहेगी। कार्यक्षेत्र में अधीनस्थों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद के कारण काम प्रभावित हो सकता है, अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी होगी।

उपाय- पानी वाला हरा नारियल मंदिर में दान करें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय अपनी मेहनत और कार्यक्षमता पर भरोसा रखें, इससे आपको उचित और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, परन्तु किसी भी काम में लापरवाही करना भारी पड़ सकता है।

उपाय- मंदिर में दही दान करें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आध्यात्मिक कार्यों की ओर आज आपका झुकाव रहेगा। व्यवसाय में नई योजना बनाने की बजाय मौजूदा कार्यों पर फोकस करने से लाभ मिलेगा। युवाओं को सलाह दी जाती है कि समय व्यर्थ करने से बचें और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें।

उपाय- मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगायें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। पारिवारिक समस्या के कारण परिजनों के साथ तनाव संभव है, शांति और धैर्य से समाधान निकालने का प्रयास करें। कारोबार में किसी आर्थिक भुगतान के न मिलने से मानसिक दबाव रह सकता है। व्यापार में अपने शंकालु स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा साझेदार के साथ तालमेल बिगड़ सकता है।

उपाय- उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज दिन व्यस्तता से भरा रहेगा और मेहनत के अनुसार परिणाम भी मिलेंगे। व्यवसाय में आज स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बना रहेगा। प्रेम विवाह के इच्छुक युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

उपाय- सात्विक भोजन करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in