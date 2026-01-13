आज का राशिफल 14 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आप अपनी कुशलता और समझदारी से हर समस्या पर

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आप अपनी कुशलता और समझदारी से हर समस्या पर काबू पा लेंगे। आत्मनिरीक्षण और आत्ममंथन के लिए समय निकालना लाभकारी रहेगा। व्यवसाय में प्रतिद्वंद्वी आपके सामने कमजोर रहेंगे। आज आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

उपाय- लाल रंग के रुमाल अपने पास रखें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए विचारों और संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा। आपके मन में नए नए और रचनात्मक विचार उत्पन्न होंगे, जिनसे आप भविष्य को बेहतर बनाने की योजना बना सकते हैं। आज मन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर लिया गया कोई निर्णय नुकसान भी पहुंचा सकता है।

उपाय- चावल में हल्दी मिलाकर जल प्रवाहित करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। व्यवसाय में साझेदार के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी या शक को जगह न दें। खुलकर संवाद करें, इससे आपसी समझ मजबूत होगी और यह आपके व्यवसायिक भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा।

उपाय- बेसन के हलवे का सेवन करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज विपरीत हालात में भी संयम बनाए रखना जरूरी है। प्रयत्नशील रहने से स्थिति संभल जाएगी। दोपहर के बाद समय आपके पक्ष में रहेगा। व्यर्थ की बातों पर ध्यान देने से बचें और अपने काम में व्यस्त रहें।

उपाय- ख़राब विद्युत का सामान घर में न रखें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कार्य क्षेत्र में आप किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत की योजना बना सकते हैं। यह योजना आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आय के स्रोतों में वृद्धि होने की सम्भावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

उपाय- गणेश जी को मोदक अर्पित करें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज व्यवसायिक कार्यों में देरी या बाधा आने की सम्भावना है, लेकिन समय आपके पक्ष में रहेगा। साझेदारी के व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। युवा वर्ग को गलत संगत या गतिविधियों से दूरी बनाए रखनी होगी।

उपाय- नहाने के पानी में गुलाब जल डालें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज किसी भी प्रकार की बहस बाजी से दूर रहना आपके हित में रहेगा। शब्दों में संयम रखें और दूसरों की बातों को शांति से सुनने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को तूल न दें।

उपाय- कुत्ते को रोटी खिलाये।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज आप कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत, समझदारी और कौशल के बल पर उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। इसके परिणाम स्वरूप तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

उपाय- शमी के पौधे की सेवा करें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। निजी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को आज कोई नया दायित्व या कार्य सौंपा जायेगा। जिसको शुरुआत में निभा पाना आपके लिए मुश्किल काम रहेगा, परन्तु शीघ्र ही आप सहकर्मियों की मदद से स्थिति को अपने नियंत्रण में लें लेंगे।

उपाय- लाल चंदन का तिलक लगायें।



