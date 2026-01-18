Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | आज का राशिफल 19 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

आज का राशिफल 19 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 01:37 PM

ank jyotish rashifal

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। युवा वर्ग आज अपने करियर और भविष्य को लेकर गंभीर नजर आएगा।

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। युवा वर्ग आज अपने करियर और भविष्य को लेकर गंभीर नजर आएगा। यदि नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो उस पर सोच समझकर ही अमल करें। पैतृक संपत्ति को लेकर घर के सदस्यों के बीच चर्चा होगी।
उपाय- नारायण कवच का पाठ करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज रुके हुए या उधार दिए गए पैसों की वापसी संभव है, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। युवा अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करेंगे, व्यवस्थित दिनचर्या और कार्यशैली आपको सफलता के करीब ले जाएगी।
उपाय- शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आपके उत्तम व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा उभर कर आएगी। अनजान व्यक्तियों पर जरूरत से अधिक भरोसा करने से बचें, वरना हानि होने की सम्भावना बनती है।
उपाय- रोज़ सुबह गुरु को नमस्कार करें और “ॐ गुरवे नमः” का जाप करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। सोशल मीडिया और फालतू गतिविधियों में समय न गँवाएँ, इससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है। अनावश्यक यात्रा से परहेज करें।
उपाय- बिजली का कोई ख़राब उपकरण घर में न रखें।

और ये भी पढ़े

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी जुटाना आपको सफलता के करीब ले जाएगा। आज व्यवसाय में केवल उत्पादन नहीं, बल्कि मार्केटिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है।
उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। महिलाएं आज घर की व्यवस्था और साफ सफाई पर ध्यान देंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से समाधान की राह निकलेगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण पदोन्नति का अवसर मिल सकता है।
उपाय- मंदिर में दही दान करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। बच्चों की जिद या अड़ियल रवैया आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। स्थिति को संभालने के लिए अनुशासन जरूरी होगा। घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने से पारिवारिक संतुलन बना रहेगा।
उपाय- बच्चों को खट्टी मिट्ठी टॉफ़ी खाने को दें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज कारोबार में नए कार्य या विस्तार से जुड़े निर्णय फिलहाल टालना ही उचित है। प्रॉपर्टी की कोई डील आज फाइनल होने की संभावना है। कारोबार में किसी मशीनरी के ख़राब होने से प्रोडक्शन प्रभावित हो सकती है।
उपाय- दूसरों पर बिना वजह गुस्सा न करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ चला आ रहा तनाव दूर होगा और संबंधों में फिर से मधुरता आएगी।
उपाय- लाल रंग की वस्तुओं का दान करें।

 आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!