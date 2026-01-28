Char Dham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू, 2026 के लिए जानें रजिस्ट्रेशन और नियम

Edited By Prachi Sharma, Updated: 28 Jan, 2026 11:05 AM

Char Dham Yatra 2026 : इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और यह अक्षय तृतीया के शुभ अवसर के साथ हो रही है। चारधाम यात्रा हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा मानी जाती है। लाखों श्रद्धालु हर साल आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वाद पाने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे चार पवित्र स्थानों को शामिल करती है।

यात्रा से पहले पंजीकरण अनिवार्य

चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार इसके लिए GPS आधारित निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल करती है, जिससे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और प्रत्येक स्थल पर आने वाले लोगों की संख्या नियंत्रित की जा सकती है।

पंजीकरण कराने पर यात्रियों को चारधाम यात्रा कार्ड मिलता है, जो भोजन और आवास जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह कार्ड essentially यात्रा का ई-पास का काम करता है।

ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

यात्रियों को ऑफिशियल वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर व्यक्तिगत और यात्रा से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, वैध पहचान पत्र अपलोड करना होगा, OTP सत्यापन करना होगा और अंत में QR कोड सहित पंजीकरण पत्र डाउनलोड करना होगा।

व्हाट्सएप के माध्यम से पंजीकरण

अब यात्रियों को व्हाट्सएप से भी पंजीकरण की सुविधा मिली है। बस 8394833833 नंबर पर यात्रा लिखकर भेजें। इसके बाद आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और ऐप के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

टोल-फ्री नंबर के जरिए पंजीकरण

चारधाम यात्रा के लिए टोल-फ्री नंबर 01351364 पर कॉल करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। कॉल पर एक प्रतिनिधि आपको पूरी जानकारी और मार्गदर्शन देगा।

ऑफलाइन पंजीकरण विकल्प

जो यात्री ऑनलाइन या टोल-फ्री माध्यम से पंजीकरण नहीं करा सकते, उनके लिए कई पंजीकरण काउंटर उपलब्ध हैं। ये काउंटर हरिद्वार, ऋषिकेश, बरकोट, हीना, सोनप्रयाग और पांडुकेश्वर के मार्ग पर स्थित हैं।

मुख्य ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र:

हरिद्वार: राही होटल

ऋषिकेश: ISBT और RTO

ऋषिकेश: गुरुद्वारा

बरकोट (यमुनोत्री), हीना (गंगोत्री), सोनप्रयाग (केदारनाथ), पांडुकेश्वर (बद्रीनाथ)

गोविंद घाट (हेमकुंट साहिब)

यात्रा के लिए जरूरी निर्देश

चारधाम यात्रा में निजी या व्यावसायिक वाहन ले जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा जारी ग्रीन और ट्रिप कार्ड अनिवार्य है। इसे greencard.uk.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर यात्रा करने वाले सभी तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य परीक्षण की सलाह दी जाती है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम रहे।