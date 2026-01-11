Main Menu

Magh Mela 2026 : पौष पूर्णिमा तो बस झांकी है, पूरी भव्यता अभी बाकी है ! सीएम योगी का संकल्प दिव्य और सुरक्षित होगा माघ मेला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज माघ मेला 2026 को लेकर अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। पौष पूर्णिमा के पहले सफल स्नान के बाद, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आने वाले सभी प्रमुख स्नान पर्व इसी तरह की दिव्यता और सुरक्षा के साथ...

Magh Mela 2026 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज माघ मेला 2026 को लेकर अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। पौष पूर्णिमा के पहले सफल स्नान के बाद, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आने वाले सभी प्रमुख स्नान पर्व इसी तरह की दिव्यता और सुरक्षा के साथ संपन्न होंगे।

पौष पूर्णिमा एक सफल शुरुआत
मुख्यमंत्री ने कहा कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर जिस तरह का उत्साह और व्यवस्था देखने को मिली है, वह पूरे मेले के लिए एक मानक है। उन्होंने संकेत दिया कि यह तो केवल शुरुआत है; मेले के आने वाले मुख्य स्नान जैसे- मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी इससे भी अधिक भव्य और सुव्यवस्थित होंगे।

सीएम योगी के संकल्प 
सरकार का लक्ष्य माघ मेले के हर स्नान को कुंभ जैसी दिव्यता प्रदान करना है। संगम तट पर बुनियादी सुविधाओं से लेकर लाइटिंग और सौंदर्यकरण तक पर विशेष जोर दिया गया है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। AI तकनीक, सीसीटीवी और भारी पुलिस बल के साथ पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए कल्पवास, पेयजल, स्वच्छता और परिवहन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को भी असुविधा न हो। स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ' की तर्ज पर इस बार माघ मेले में सफाई व्यवस्था के लिए हजारों कर्मियों को तैनात किया गया है।

