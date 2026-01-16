Main Menu

Dirty Nails Astrology: गंदे नाखून बन सकते हैं बदकिस्मती की वजह, मेहनत के बाद भी नहीं मिलती सफलता

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 09:31 AM

dirty nails astrology

Dirty Nails Astrology: ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति की बाहरी आदतों और शारीरिक संकेतों को उसके भाग्य, स्वभाव और ग्रहों की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। नाखून केवल स्वच्छता का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे यह भी दर्शाते हैं कि व्यक्ति के...

Dirty Nails Astrology: ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति की बाहरी आदतों और शारीरिक संकेतों को उसके भाग्य, स्वभाव और ग्रहों की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। नाखून केवल स्वच्छता का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे यह भी दर्शाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, अनुशासन और मानसिक संतुलन किस स्तर पर है।

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गंदे, टूटे या उपेक्षित नाखून जीवन में ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इसका असर करियर, आर्थिक स्थिति, निर्णय क्षमता और मानसिक शांति पर साफ दिखाई देता है।

PunjabKesari Dirty Nails Astrology

गंदे नाखून क्यों बनते हैं दुर्भाग्य का संकेत?
ज्योतिष के अनुसार गंदे नाखून अव्यवस्था, लापरवाही और नकारात्मक सोच का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे लोग कई बार सही अवसर पहचान नहीं पाते और महत्वपूर्ण फैसलों में भ्रमित रहते हैं।

बार-बार काम का बिगड़ जाना, मेहनत का पूरा फल न मिलना, आत्मविश्वास में कमी और मानसिक तनाव। ये सभी संकेत गंदे नाखूनों से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा करते हैं।

PunjabKesari Dirty Nails Astrology

राहु ग्रह और गंदे नाखूनों का संबंध
ज्योतिष में राहु को भ्रम, अचानक बाधाओं और अस्थिरता का कारक माना जाता है। मान्यता है कि नाखूनों में जमी गंदगी राहु की उग्रता को और बढ़ा देती है। राहु के प्रभाव में व्यक्ति गलत फैसले लेने लगता है, बने-बनाए काम अटक जाते हैं और जीवन में बार-बार निराशा का सामना करना पड़ता है।

PunjabKesari Dirty Nails Astrology

शनि दोष को मजबूत करते हैं टूटे और गंदे नाखून
नाखूनों का सीधा संबंध शनि ग्रह से भी जोड़ा जाता है। गंदे, टूटे या असंयमित नाखून शनि दोष को और प्रभावी बना सकते हैं।

इसका असर विशेष रूप से करियर, नौकरी और आर्थिक स्थिति पर दिखाई देता है। आय में रुकावट, खर्चों में बढ़ोतरी और लगातार मेहनत के बावजूद स्थिरता न मिलना। ये शनि के अशुभ प्रभाव के संकेत माने जाते हैं।

PunjabKesari Dirty Nails Astrology

केतु ग्रह और मानसिक असंतुलन का संकेत
मेडिकल ज्योतिष के अनुसार नाखून और बाल केतु ग्रह से संबंधित होते हैं। गंदे नाखून मानसिक बेचैनी, भ्रम और असंतुलन को बढ़ा सकते हैं। वहीं नाखून चबाने की आदत को मंगल और केतु की कमजोरी का संकेत माना जाता है, जिससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थकान और अधैर्य की समस्या बनी रहती है।

PunjabKesari Dirty Nails Astrology

नाखूनों की सफाई से कैसे मजबूत होते हैं शुभ ग्रह?
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार नाखूनों को साफ, व्यवस्थित और संतुलित रखना शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जो सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि का कारक माना जाता है।

बुधवार और शुक्रवार को नाखून काटना शुभ माना जाता है।

शनिवार को नाखून काटने से बचना चाहिए।

PunjabKesari Dirty Nails Astrology

नियमित सफाई से राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं।

इससे जीवन में संतुलन, सफलता और मानसिक शांति लौटती है।

गंदे नाखून केवल खराब आदत नहीं, बल्कि ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला संकेत भी हो सकता है। अगर आप जीवन में सफलता, स्थिरता और सकारात्मकता चाहते हैं, तो नाखूनों की सफाई और देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

PunjabKesari Dirty Nails Astrology

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

