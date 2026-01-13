बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड: घने कोहरे की गिरफ्त में उत्तर भारत; हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में रेड अलर्ट

Edited By Pardeep, Updated: 13 Jan, 2026 06:36 AM

नेशनल डेस्कः उत्तर भारत इस समय जबरदस्त ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। सोमवार को दिल्ली इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक मंगलवार को भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे और लोगों को भीषण ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भीषण शीत लहर (Cold Wave) और घना से बहुत घना कोहरा मिलकर उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं।

हरियाणा से राजस्थान और पंजाब तक जमी बर्फीली ठंड

सोमवार सुबह उत्तर भारत के बड़े हिस्से भयानक ठंड की गिरफ्त में आ गए। दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मैदानी इलाकों में पाला (Frost) पड़ गया है। सड़कों, खेतों और वाहनों पर बर्फ जैसी सफेद परत दिखने लगी है।

कहां-कहां पड़ेगा घना कोहरा?

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को घना कोहरा इन इलाकों में रहेगा:

पंजाब

पूरे राज्य में घना कोहरा

राजस्थान

गंगानगर

हनुमानगढ़

हरियाणा

हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला और चंडीगढ़। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में जगह-जगह कोहरा छाया रहेगा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार में ये हालात कई दिनों तक बने रह सकते हैं।

तापमान और गिरेगा – मौसम विशेषज्ञ की चेतावनी

मौसम विशेषज्ञ और Mausam Tak के फाउंडर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि ठंड सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहेगी। तापमान इन राज्यों में भी तेजी से गिर सकता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र।

पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट

चंडीगढ़ मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में मंगलवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां इस सीजन में पहली बार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है।

तापमान रिकॉर्ड:

बठिंडा: 0.6°C

अमृतसर: 1°C

फरीदकोट: 1°C

हरियाणा:

गुरुग्राम: 0°C

सिरसा, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़: 1°C

मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 जनवरी तक रेड अलर्ट रहेगा। इसके बाद 13 जनवरी के बाद रेड अलर्ट हटेगा, लेकिन 17 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी रहेगा।

महाराष्ट्र और मध्य भारत में बादल और हल्की बारिश

देवेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक मध्य प्रदेश से लेकर नासिक तक और मुंबई के दक्षिणी इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। इन जिलों में बादल और हल्की बारिश की संभावना है: रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर। मराठवाड़ा क्षेत्र के जलना, हिंगोली और बीड में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

दक्षिण भारत में बारिश

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच दक्षिण भारत में मौसम बिल्कुल अलग है। इन जगहों पर बारिश होने की संभावना है: तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा।

उत्तर भारत में विजिबिलिटी बहुत कम

उत्तर भारत और मध्य भारत में ठंड और कोहरे से यातायात, रेल और उड़ानों पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बहुत घना कोहरा रहने की आशंका है, खासकर: नजीबाबाद, मेरठ और मुरादाबाद।