सोना पहनने से पहले हो जाएं सावधान ! इन 4 राशियों के लिए 'गोल्ड' बन सकता है मुसीबत की जड़

भारतीय समाज में सोना केवल एक बहुमूल्य धातु नहीं, बल्कि सुख-समृद्धि और सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। शगुन हो या शादी, बिना गोल्ड के हर उत्सव अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमकने वाली हर पीली चीज हर किसी की किस्मत नहीं चमकाती।

Gold Wearing Astrology : भारतीय समाज में सोना केवल एक बहुमूल्य धातु नहीं, बल्कि सुख-समृद्धि और सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। शगुन हो या शादी, बिना गोल्ड के हर उत्सव अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमकने वाली हर पीली चीज हर किसी की किस्मत नहीं चमकाती। ज्योतिष शास्त्र की मानें तो जिस सोने को हम समृद्धि का कारक मानकर पहनते हैं, वह कुछ विशेष राशियों के लिए अशुभ भी सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, सोने का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। जिस तरह हर औषधि हर मरीज के लिए नहीं होती, ठीक उसी तरह धातुओं का प्रभाव भी हमारी राशि और ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। यदि आपकी कुंडली के स्वामी ग्रहों का तालमेल गुरु ग्रह के साथ सही नहीं है, तो सोना पहनना आपके जीवन में खुशियों के बजाय आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। तो आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए सोना पहनना अशुभ माना जाता है।

वृष राशि

वृष राशि का स्वामी शुक्र है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। इस राशि के जातकों द्वारा सोना धारण करने से उनके सुख-साधनों में कमी आ सकती है। यह आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और अनचाहे खर्चों को बढ़ा सकता है। आपको सोने के बजाय चांदी पहनना अधिक लाभ दे सकता है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध और गुरु का संबंध भी ज्योतिष में बहुत मधुर नहीं माना गया है। मिथुन राशि वालों के लिए सोना पहनना एकाग्रता में कमी ला सकता है। यह आपके व्यापार या करियर में अचानक रुकावटें पैदा कर सकता है। विशेष रूप से सोने की अंगूठी पहनने से इस राशि के लोगों को बचना चाहिए।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातक स्वभाव से बहुत व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इनके लिए भी सोना पहनना शुभ नहीं माना जाता। कन्या राशि वालों के लिए सोना पहनना उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है और बने-बनाये काम बिगड़ने लगते हैं। यदि बहुत जरूरी हो, तो सोने के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण करके पहनें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि और गुरु के बीच का तालमेल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। कुंभ राशि के जातकों को सोना पहनने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके भाग्य को धीमा कर सकता है और अनावश्यक विवादों में आपको फंसा सकता है। इस राशि के लिए लोहा या स्टील पहनना ज्यादा लाभकारी होता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ