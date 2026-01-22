Main Menu

Jagannath Temple Puri : पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर बम हमले की धमकी

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 07:38 AM

jagannath temple puri

पुरी (प.स.): ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर को बम हमले की धमकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से मिलने के बाद मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को एक फेसबुक संदेश में बीजद के राज्यसभा सदस्य सुभाशीष खुंटिया और...

पुरी (प.स.): ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर को बम हमले की धमकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से मिलने के बाद मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को एक फेसबुक संदेश में बीजद के राज्यसभा सदस्य सुभाशीष खुंटिया और तीर्थ नगरी पुरी के एक शॉपिंग कॉम्प्लैक्स पर हमले की धमकी भी दी गई थी। 

जिस महिला के अकाऊंट से यह पोस्ट की गई थी, उसने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इंकार किया और दावा किया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम से फर्जी यूजर आई.डी. बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश की होगी। 

महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ा है।

