    3. | Kanya Rashifal 7 March : 7 मार्च को कन्या राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, सेहत में आएगा गजब का सुधार

Kanya Rashifal 7 March : 7 मार्च को कन्या राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, सेहत में आएगा गजब का सुधार

07 Mar, 2026

Kanya Rashifal 7 March : 7 मार्च 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए एक नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण आज आपको न केवल किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा, बल्कि लंबे समय से चल रही शारीरिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलने के योग हैं।

सेहत में गजब का सुधार 
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से किसी पुरानी बीमारी या थकान से जूझ रहे थे, तो आज आपको 'मैजिकल' रिकवरी महसूस होगी। ऊर्जा का स्तर वापस लौट आएगा और आप मानसिक रूप से भी बहुत शांत महसूस करेंगे। आज का दिन कोई नया वर्कआउट रूटीन या डाइट प्लान शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपकी रोग Immunity में वृद्धि होगी।

भाग्य का साथ 
आज भाग्य यानी किस्मत आपके हर काम में साए की तरह साथ रहेगी। जो काम पिछले कई महीनों से कानूनी अड़चनों या पैसों की कमी की वजह से रुके हुए थे, वे आज अचानक गति पकड़ने लगेंगे। लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को आज कोई सुखद आश्चर्य मिल सकता है। आज आपकी योजनाएं बिना किसी विघ्न के पूरी होंगी।

करियर और व्यापार 
ऑफिस में आज आप अपनी 'परफेक्शनिस्ट' छवि को और मजबूत करेंगे। आपके काम करने के तरीके से उच्च अधिकारी काफी प्रभावित होंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन Expansion का है। यदि आप कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं या नया सामान मंगाना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है।

लव लाइफ और परिवार 
परिवार के साथ आज आप किसी धार्मिक यात्रा या पिकनिक पर जाने का मन बना सकते हैं। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है।

आज का विशेष मंत्र 
"मेहनत के साथ जब भाग्य का मिलन होता है, तो चमत्कार होते हैं।" आज अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें और मिले हुए अवसरों को भुनाने में देरी न करें।

आज का विशेष उपाय
कन्या राशि का स्वामी बुध है। दिन को और भी शुभ बनाने के लिए तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं।

गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

लकी कलर: हल्का हरा और सफेद

लकी नंबर: 5 और 14

