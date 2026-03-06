Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Makar Rashifal 7 March : 7 मार्च का दिन वृश्चिक राशि के नाम, जानें प्रेम, धन और करियर का हाल

Makar Rashifal 7 March : 7 मार्च का दिन वृश्चिक राशि के नाम, जानें प्रेम, धन और करियर का हाल

Edited By Updated: 07 Mar, 2026 03:31 AM

makar rashifal 7 march

7 मार्च 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अनुशासन, धैर्य और बड़ी उपलब्धियों का संदेश लेकर आ रहा है। शनि की प्रधानता वाली यह राशि आज अपनी मेहनत के बल पर भाग्य को बदलने की क्षमता रखेगी।

Makar Rashifal 7 March : 7 मार्च 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अनुशासन, धैर्य और बड़ी उपलब्धियों का संदेश लेकर आ रहा है। शनि की प्रधानता वाली यह राशि आज अपनी मेहनत के बल पर भाग्य को बदलने की क्षमता रखेगी। ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि आज आपकी व्यवस्थित कार्यशैली ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ 
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी नींव मजबूत करने का है। ऑफिस में आपके काम की सटीकता बॉस को प्रभावित करेगी। यदि कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था, तो आपकी सूझबूझ से वह आज पूरा हो जाएगा। व्यवसायियों के लिए आज का दिन स्थिर रहेगा। कोई नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। लोहे, मशीनरी या कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रह सकता है।

धन और आर्थिक स्थिति 
आज आपका ध्यान फिजूलखर्ची रोकने और भविष्य के लिए धन संचय करने पर रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आज प्रगति देखने को मिल सकती है। शाम तक धन आगमन के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत खुल सकते हैं। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।

लव लाइफ और रोमांस 
रिश्तों में गंभीरता: प्रेम संबंधों में आज आप अधिक गंभीर और जिम्मेदार नजर आएंगे। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है। घर के बुजुर्गों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा।

और ये भी पढ़े

स्वास्थ्य 
काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान और हड्डियों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। कैल्शियम युक्त आहार लें और काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम जरूर करें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

आज का विशेष संदेश 
आज आपकी राशि में शनि का प्रभाव आपको थोड़ा धीमा महसूस करा सकता है, लेकिन याद रखें धीमी मगर निरंतर चाल ही दौड़ जीतती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें और अपनी योजना पर टिके रहें।

आज का विशेष उपाय 
मकर राशि का स्वामी शनि देव हैं। आज के दिन की शुभता बढ़ाने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या कंबल का दान करें।

लकी कलर: गहरा नीला और काला 

लकी नंबर: 4 और 8

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!