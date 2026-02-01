Main Menu

Kashi Vishwanath Mandir news : आस्था की नई मिसाल ! गुजरात के शिवभक्त ने बाबा धाम को दान किए 5 वाहन, मंदिर की सुविधाओं में लगा चार चांद

01 Feb, 2026

kashi vishwanath mandir news

वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के प्रति अटूट आस्था का एक अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। गुजरात के एक श्रद्धालु ने अपनी भक्ति को सेवा में बदलते हुए धाम को पांच वाहन दान में दिए हैं।

Kashi Vishwanath Mandir news :  वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के प्रति अटूट आस्था का एक अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। गुजरात के एक श्रद्धालु ने अपनी भक्ति को सेवा में बदलते हुए धाम को पांच वाहन दान में दिए हैं। यह दान न केवल मंदिर की व्यवस्थाओं को सुगम बनाएगा, बल्कि यहां आने वाले लाखों शिवभक्तों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा। 

दान में दिए गए इन वाहनों का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुँचाना है। इससे भक्तों को लंबी दूरी पैदल चलने की थकान से मुक्ति मिलेगी। गुजरात के इस दानदाता ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में सेवा भाव अर्पित करते हुए इन आधुनिक वाहनों की चाबियां मंदिर प्रशासन को सौंपी हैं।

धाम की सुविधाओं में इजाफा
प्रशासनिक उपयोग: इन वाहनों का इस्तेमाल मंदिर परिसर के आसपास की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और वीआईपी मूवमेंट के बजाय आम जनता की सुविधा के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

श्रद्धालुओं में खुशी: इस कदम से काशी आने वाले तीर्थयात्रियों ने बेहद खुशी जताई है, क्योंकि संकरी गलियों और भीड़-भाड़ वाले रास्तों में अब आवाजाही पहले से अधिक आरामदायक हो जाएगी।

काशी विश्वनाथ धाम का बढ़ता वैभव
जब से भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तब से बाबा के दरबार में दान और सुविधाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने दानदाता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के सहयोग से धाम की गरिमा और सेवा प्रकल्पों को और मजबूती मिलती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

