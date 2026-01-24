काशी विश्वनाथ धाम में गूंजेंगी रामकथा की चौपाइयां, श्रृंगार गौरी पूजन के साथ हुआ भव्य आगाज

धर्म की नगरी काशी में एक बार फिर भक्ति की अविरल धारा बहने वाली है। विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष रामकथा का आयोजन शुरू हो गया है। इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत मां श्रृंगार गौरी के विधि-विधान से पूजन और वंदन के साथ की गई।

मान्यता है कि भगवान शिव और श्री राम एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां रामेश्वरम में राम ने शिव की पूजा की, वहीं काशी में महादेव स्वयं राम नाम का जाप करते हैं। इसी भावना को चरितार्थ करते हुए, मंदिर परिसर में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बाबा विश्वनाथ को उनके इष्ट श्री राम की कथा सुनाई जा सके।

कथा के प्रथम दिन विद्वान ब्राह्मणों और पुजारियों ने मां श्रृंगार गौरी की विशेष आरती और अर्चना की। मंदिर परिसर को फूलों और दीपों से सजाया गया है। भक्तों की भारी भीड़ के बीच शंखनाद और मंत्रोच्चार से पूरा धाम गुंजायमान है। यह आयोजन न केवल धार्मिक है, बल्कि यह काशी की उस प्राचीन परंपरा को भी जीवित करता है जहां शिव और राम की भक्ति को एक समान दर्जा दिया गया है।

श्रद्धालुओं में भारी उत्साह

बाबा के दरबार में रामकथा सुनने के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक दुर्लभ अवसर है जब बाबा विश्वनाथ के आंगन में बैठकर मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है।

