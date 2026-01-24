Khatu Shyam mandir news : क्यों बंद हो रहे हैं खाटू श्याम जी के द्वार? जानें मंदिर कमेटी की नई गाइडलाइन और दर्शन का सही समय

Edited By Sarita Thapa, Updated: 24 Jan, 2026 10:07 AM

सीकर स्थित प्रसिद्ध बाबा श्याम के मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और तिलक के आयोजन के चलते दर्शनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। मंदिर कमेटी के अनुसार, यह फैसला पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लिया गया है।

Khatu Shyam mandir news : सीकर स्थित प्रसिद्ध बाबा श्याम के मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और तिलक के आयोजन के चलते दर्शनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। मंदिर कमेटी के अनुसार, यह फैसला पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लिया गया है।

दर्शन बंदी का पूरा शेड्यूल

पट बंद होने का समय: 27 जनवरी की रात 10:00 बजे से।

पट खुलने का समय: 28 जनवरी की शाम 05:00 बजे से।

कुल अवधि: मंदिर करीब 19 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा।

क्यों बंद रहेंगे मंदिर के द्वार?

मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि हर साल की तरह इस बार भी बाबा श्याम की विशेष सेवा-पूजा, श्रृंगार और पारंपरिक तिलक का कार्यक्रम तय है।

धार्मिक अनुष्ठान: इस दौरान मंदिर के भीतर विधि-विधान से गुप्त पूजा और अन्य पवित्र रस्में निभाई जाएंगी।

व्यवस्था और सुरक्षा: अनुष्ठानों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए ही आम जनता के प्रवेश को रोका गया है।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष सलाह

28 जनवरी की शाम 5:00 बजे के बाद ही श्रद्धालु फिर से कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन और कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे इस निर्धारित समय के अनुसार ही अपनी यात्रा का प्लान बनाएं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

फाल्गुन लक्खी मेला 2026: नए नियम लागू

आगामी फाल्गुन मेले 21 से 28 फरवरी को लेकर भी प्रशासन ने बड़े बदलाव किए हैं। इस बार लक्खी मेला 12 दिन की जगह केवल 8 दिन का होगा। आम श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए VIP Darshan पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल सरकारी प्रोटोकॉल वाले व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। भीड़ कम करने के लिए इस बार क्यूआर कोड आधारित पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ