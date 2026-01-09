Kitchen Vastu Tips : खिंची चली आएगी लक्ष्मी बस रसोई के इस कोने में रखें मिट्टी का घड़ा

घर की रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं होती, बल्कि यह पूरे परिवार की ऊर्जा और भाग्य का केंद्र भी होती है। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि रसोई की व्यवस्था और वहां रखी चीजें हमारे जीवन की सुख-समृद्धि को सीधे प्रभावित करती हैं।

Kitchen Vastu Tips : घर की रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं होती, बल्कि यह पूरे परिवार की ऊर्जा और भाग्य का केंद्र भी होती है। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि रसोई की व्यवस्था और वहां रखी चीजें हमारे जीवन की सुख-समृद्धि को सीधे प्रभावित करती हैं। अक्सर हम अपनी तिजोरी भरने के लिए बड़े-बड़े उपाय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। मिट्टी का मटका केवल पानी ठंडा रखने का बर्तन नहीं है, बल्कि वास्तु के अनुसार यह धन और खुशहाली को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली चुंबक है। यदि इसे सही दिशा और विधि के साथ रसोई में रखा जाए, तो न केवल घर का क्लेश दूर होता है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक तंगी भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं, रसोई के उस खास कोने के बारे में जहां मिट्टी का घड़ा रखने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और घर में धन की वर्षा होने लगेगी।

किस दिशा में रखें घड़ा ?

वास्तु के अनुसार, जल का स्थान हमेशा उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। रसोई के उत्तर-पूर्व कोने में मिट्टी का घड़ा रखना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा देवताओं की मानी जाती है और यहाँ रखा पानी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

क्यों खिंची चली आती हैं मां लक्ष्मी ?

मिट्टी में पृथ्वी तत्व होता है और पानी में जल तत्व। जब ये दोनों तत्व एक साथ मिलते हैं, तो वास्तु दोष दूर होते हैं। माना जाता है कि जिस घर की रसोई के उत्तर कोने में हमेशा पानी से भरा घड़ा रहता है, वहाँ माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्थायी वास होता है। इससे परिवार के सदस्यों की आय के स्रोत बढ़ते हैं।

कभी खाली न रखें मटका

वास्तु का एक खास नियम यह है कि मिट्टी का घड़ा कभी भी पूरी तरह खाली नहीं रहना चाहिए। रात को सोने से पहले यह सुनिश्चित करें कि घड़े में पानी भरा हो। खाली घड़ा खाली तिजोरी का संकेत माना जाता है, जबकि भरा हुआ मटका घर में बरकत लाता है।

कर्ज से मुक्ति और मानसिक शांति

यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, तो शाम के समय मिट्टी के घड़े के पास एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ दोष शांत होते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। साथ ही, मिट्टी के घड़े का पानी पीने से बुध और चंद्रमा ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

