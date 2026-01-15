माघ मेला : एकादशी पर 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा-संगम में किया स्नान

प्रयागराज (प.स.): माघ मेले के दूसरे प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति से पूर्व बुधवार को एकादशी के अवसर पर शाम तक 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई।

प्रयागराज (प.स.): माघ मेले के दूसरे प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति से पूर्व बुधवार को एकादशी के अवसर पर शाम तक 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार रात से स्नान शुरू हो गया था और मकर संक्रांति पर यह संख्या एक करोड़ से अधिक पहुंचने की संभावना है।

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र को सात सैक्टरों में बांटा गया है, जहां 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मी, 25 हजार शौचालय और 3,500 सफाईकर्मी तैनात हैं। मेला अधिकारी ऋषिराज के अनुसार, भीड़ प्रबंधन के लिए 42 अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और गंगा में जल प्रवाह बनाए रखने के लिए कानपुर बैराज से प्रतिदिन 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

