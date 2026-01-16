Main Menu

महाकुंभ के बाद माघ मेले में विदेशी आस्था, इटली से आईं 22 साल की लुक्रेशिया बनीं माघ मेला का हिस्सा

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 08:36 AM

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 08:36 AM

magh mela 2026

Magh Mela 2026: इन दिनों प्रयागराज में आयोजित माघ मेला न केवल देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, बल्कि विदेशों से भी आध्यात्मिक शांति की खोज में लोग यहां पहुंच रहे हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Magh Mela 2026: इन दिनों प्रयागराज में आयोजित माघ मेला न केवल देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, बल्कि विदेशों से भी आध्यात्मिक शांति की खोज में लोग यहां पहुंच रहे हैं। सनातन संस्कृति, भारतीय साधना और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा यह पर्व अब वैश्विक स्तर पर शांति की तलाश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।

इसी क्रम में इटली के मिलानो शहर से आई 22 वर्षीय युवती लुक्रेशिया इन दिनों माघ मेले में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लुक्रेशिया का कहना है कि वह लंबे समय से आंतरिक शांति की खोज में थीं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में वह महाकुंभ में भी शामिल हुई थीं। उस दौरान उनकी मुलाकात एक नागा साधु, जिन्हें मनमौजी बाबा कहा जाता है, से हुई। इस आध्यात्मिक संपर्क ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और भारत की साधना परंपरा से उनका जुड़ाव और मजबूत हो गया।

लुक्रेशिया के अनुसार, साधु के आमंत्रण पर ही वह एक बार फिर भारत लौटीं और इस वर्ष प्रयागराज में आयोजित माघ मेले का हिस्सा बनीं। यहां आकर उन्हें वह मानसिक संतुलन और शांति महसूस हुई, जिसकी वह काफी समय से तलाश कर रही थीं।

