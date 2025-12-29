Magh Mela 2026 : बिजली विभाग का 'मिशन मोड', श्रद्धालुओं को मिलेगी 24×7 जगमगाहट और QR कोड की सुविधा

Edited By Sarita Thapa, Updated: 29 Dec, 2025 09:43 AM

Magh Mela 2026 Updates : संगम की रेती पर सजने वाले आस्था के सबसे बड़े समागम 'माघ मेला 2026' के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार बिजली विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए हाई-टेक इंतजाम किए हैं। मेले के हर कोने को रोशन करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग 'मिशन मोड' में काम कर रहा है।

QR कोड से लैस होगा कंट्रोल रूम

तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस बार मेले में 24×7 क्यूआर (QR) कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। यदि मेले के दौरान कहीं भी बिजली की समस्या आती है या कोई तार ढीला दिखता है, तो श्रद्धालु या ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे शिकायतों का निस्तारण पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से होगा।

15 हजार स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएगा मेला क्षेत्र

मेले की सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए पूरे क्षेत्र में 15,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। संगम की ओर जाने वाले रास्तों, घाटों और कैंपों के बाहर दूधिया रोशनी का इंतजाम होगा, ताकि रात के समय भी श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई परेशानी न हो।

बिजली का मजबूत नेटवर्क: 25 सबस्टेशन

भारी बिजली लोड को संभालने और फाल्ट की समस्या से बचने के लिए मेला क्षेत्र में 25 नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन सबस्टेशनों के जरिए पूरे पंडाल और सरकारी शिविरों को बिजली दी जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि मेले के दौरान एक सेकंड के लिए भी अंधेरा न हो।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

बिजली विभाग केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। खुले तारों को कवर करना, अर्थिंग की जांच और हर सेक्टर में तकनीकी टीमों की तैनाती की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बैकअप ट्रांसफार्मर और मोबाइल वैन भी अलर्ट पर रहेंगी।

प्रमुख विशेषताएं

कंट्रोल रूम: हाई-टेक QR आधारित मॉनिटरिंग।

स्ट्रीट लाइट्स: 15,000 यूनिट्स का इंस्टालेशन।

सबस्टेशन: 25 अस्थाई केंद्रों से सप्लाई।

टीम: 24 घंटे तैनात रहने वाले बिजलीकर्मी।

