Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Main Door Painting Vastu : वास्तु का चमत्कार ! घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं ये तस्वीर, बदल जाएगा आपके घर का पूरा माहौल

Main Door Painting Vastu : वास्तु का चमत्कार ! घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं ये तस्वीर, बदल जाएगा आपके घर का पूरा माहौल

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 09:21 AM

main door painting vastu

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा गया है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी और सौभाग्य का आगमन इसी द्वार से होता है। यदि मुख्य द्वार पर सही दिशा और सही प्रतीकों वाली तस्वीरें लगाई जाएं, तो यह घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा के...

Main Door Painting Vastu : वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा गया है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी और सौभाग्य का आगमन इसी द्वार से होता है। यदि मुख्य द्वार पर सही दिशा और सही प्रतीकों वाली तस्वीरें लगाई जाएं, तो यह घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देती हैं। एक छोटी सी तस्वीर आपके परिवार की प्रगति, शांति और वित्तीय स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो आइए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए। 

Main Door Painting Vastu

भगवान गणेश की तस्वीर
मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, यदि आप प्रवेश द्वार पर गणेश जी की तस्वीर लगा रहे हैं, तो दो तस्वीरें इस तरह लगाएं कि उनकी पीठ एक-दूसरे से जुड़ी हो। एक तस्वीर बाहर की तरफ और दूसरी अंदर की तरफ। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती।

कलश और नारियल की तस्वीर
मुख्य द्वार के ऊपर या अगल-बगल 'मंगल कलश' की तस्वीर लगाना अत्यंत लाभकारी है। कलश को सौभाग्य और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यह घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाता है और आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करता है।

और ये भी पढ़े

Main Door Painting Vastu

उगते सूरज की पेंटिंग
यदि आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, तो वहाँ उगते हुए सूर्य की तस्वीर जरूर लगाएं। सूर्य देव की ऊर्जा घर से आलस्य और बीमारी को दूर भगाती है। यह घर के मुखिया के मान-सम्मान और करियर में उन्नति लेकर आती है।

बहते पानी या झरने की तस्वीर
मुख्य द्वार के पास उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में शांत बहते हुए पानी या झरने की पेंटिंग लगाना शुभ है। पानी की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी 'अंदर की तरफ' आता हुआ दिखाई दे, न कि बाहर की तरफ। यह अवसर और धन के नए रास्ते खोलता है।

लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह
मुख्य द्वार के नीचे की तरफ मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह की तस्वीर या स्टीकर लगाना बहुत प्रचलित और प्रभावी उपाय है। यह घर में निरंतर धन के आगमन को सुनिश्चित करता है और दरिद्रता का नाश करता है।

Main Door Painting Vastu

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!