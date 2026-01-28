Main Menu

Market Astrology (23 जनवरी से 3 फरवरी तक): आने वाले सप्ताह में सितारों का मार्कीट पर प्रभाव

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 09:22 AM

market astrology

Market Astrology: आलोच्य सप्ताह (23 जनवरी से 3 फरवरी तक) में भी कोई सितारा अपनी राशि नहीं बदलता, किंतु शुक्र पश्चिम में उदय जरूर होता है। शेष समस्त ग्रह ज्यों के त्यों ही अपने-अपने स्थान पर टिके रहेंगे। बेशक सप्ताह के आखिरी दिन देर गई रात्रि को बुध...

Market Astrology: आलोच्य सप्ताह (23 जनवरी से 3 फरवरी तक) में भी कोई सितारा अपनी राशि नहीं बदलता, किंतु शुक्र पश्चिम में उदय जरूर होता है। शेष समस्त ग्रह ज्यों के त्यों ही अपने-अपने स्थान पर टिके रहेंगे। बेशक सप्ताह के आखिरी दिन देर गई रात्रि को बुध राशि बदलकर कुंभ राशि में प्रवेश जरूर करता है किंतु अधिकांश मार्कीटों पर उसका असर चूंकि अगले सप्ताह में पड़ेगा इसलिए उसका उल्लेख हमने किया नहीं है। सप्ताह के दौरान मंगल, बुध, शुक्र नक्षत्र पर तथा बृहस्पति नक्षत्र के चरण पर अपनी स्थिति जरूर चेंज करके मार्कीट में उठा-पटक करते रहेंगे। 

ख्याल है कि आलोच्चय सप्ताह में भी जनरल रुझान मजबूती का कायम रहेगा, किंतु 29, 30 जनवरी तथा 2 फरवरी उठा-पटक होती रहेगी। 30 जनवरी शाम साढ़े पांच-पौने छह बजे के करीब एकतरफा झटका आ सकता है।

तेल सोया, तेल मूंगफली, सरसों, अलसी, तोरिया, तिल, तेल, बिनौला, अरंडी, खल, सींगदाना, मेथा, पिपरामैंट, अन्य तेल पदार्थों एवं वनस्पति में इस सप्ताह में भी जनरल रुझान मजबूती का रहेगा। बीच में 30 तारीख को सायं साढ़े पांच बजे के बाद रेटों में एकतरफा झटका आ सकता है। कॉटन, पटसन, रुई, कपास, सन्न, सूत, सिल्क, स्टैपल, ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े तथा यार्न इत्यादि में पिछले सप्ताह वाला रुख ही इस सप्ताह में बना रहेगा। बीच में 30 जनवरी शाम साढ़े पांच बजे के बाद रेटों में उछाल आ सकता है। शेयर मार्कीट में पिछले सप्ताह यदि तेजी रुख चला होगा तो इस सप्ताह में भी तेजी बनी रहेगी। बीच में 29 जनवरी मजबूती तथा 30 को नरमी कमीबेशी का रिएक्शन। फिर 2 फरवरी को झटका के साथ रेट एक तरफ चलेंगे।

सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य धातुओं में पिछले सप्ताह वाला रुख शुरू सप्ताह से बन जाएगा। बीच में 30 जनवरी शाम साढ़े पांच बजे के बाद मार्कीट पर नजर रखें, क्योंकि इस दिन रेट झटका के साथ एक तरफ चल सकते हैं। गुड़, चीनी, शक्कर तथा अन्य मीठी रसदार वस्तुओं तथा मिश्री इत्यादि में ‘ओवर ऑल’ रुख मजबूती का बना रहेगा। वैसे 29, 30 जनवरी तथा 2 फरवरी खास दिन समझें।

गेहूं, गवारा, मटर, मक्की, चने, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, मास तथा अन्य अनाज पदार्थों एवं दालों इत्यादि में 29 जनवरी को मजबूती, 30 जनवरी नरमी-कमीबेशी का रिएक्शन। फिर 2 फरवरी मार्कीट पर नजर रखें। हाजिर मार्कीट में लवाल एक्टिव दिखेगा तथा खरीदारी के काम में रुचि रहेगा, इसलिए मार्कीट में कुछ न कुछ तेजी का प्रभाव बना रहेगा।

