Mata Vaishno Devi News : 2025 में 69,78,792 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में किया नमन

Edited By Sarita Thapa,Updated: 01 Jan, 2026 09:57 AM
कटड़ा (अमित): वैष्णो देवी के दरबार में 2025 में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। घने कोहरे के बीच नववर्ष की पूर्व संध्या पर श्रद्धालु जयकारों के साथ यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते नजर आए। श्राइन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 30 दिसम्बर तक कुल 69,78,792 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में नमन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सी.आर.पी.एफ. द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं।
सी.ई.ओ. श्राइन बोर्ड सचिन कुमार वैश्य ने बताया कि वर्ष के आखिरी दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग और भवन पर तैनात बोर्ड कर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं। कटड़ा में बुधवार को लगभग 45,083 श्रद्धालुओं ने यात्रा पंजीकरण आर.एफ.आई.डी. कार्ड लेकर वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान किया। यात्रा पंजीकरण आर.एफ.आई.डी. कार्ड अनिवार्य है और बिना इसके श्रद्धालु आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ श्रद्धालु जो समय पर पंजीकरण नहीं कर पाए, उन्होंने कटड़ा में रुककर अगले दिन यात्रा करने की योजना बनाई। श्राइन बोर्ड ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हरसंभव सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष टीमें तैनात हैं।
