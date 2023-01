Mauni Amavasya: 30 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग, भर लें पुण्य की झोली

Mauni Amavasya 2023: माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार मौनी अमवस्या 21 जनवरी को पड़ रही है। ये साल की पहली अमावस्या है।

Mauni Amavasya 2023: माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार मौनी अमवस्या 21 जनवरी को पड़ रही है। ये साल की पहली अमावस्या है। शास्त्र कहते हैं, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की झोली भर जाती है। यह साल की एकमात्र ऐसी अमावस्या है, जिसमें मौन रहा जाता है। इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं क्योंकि शनि अपनी ही राशि कुंभ में मौजूद रहेंगे इसलिए मौनी अमावस्या का महापर्व और भी अधिक खास होने वाला है। तो आइए जानते हैं की मौनी अमावस्या का व्रत रखने से क्या फायदे होते हैं और क्या है इस दिन का शुभ मुहूर्त।





Mauni Amavasya 2023 Muhurat मौनी अमावस्या 2023 मुहूर्त: हिन्दू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या 21 जनवरी 2023 को सुबह 6 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 22 जनवरी 2023 को रात 2 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगी।



A special coincidence is happening after 30 years 30 साल बाद बन रहा खास संयोग: इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत ही खास संयोग बन रहा है। इस योग में शनि को मजबूत करने वाले उपायों को किया जा सकता है। इस दिन मकर राशि में शनि के अलावा, शुक्र और सूर्य भी रहेंगे। ये स्थिति बहुत ही अद्भुत योग का निर्माण कर रही है।





Benefits of observing fast on Mauni Amavasya मौनी अमावस्या पर मौन व्रत करने के लाभ



The sins of seven births are washed away धुल जाते है सात जन्मों के पाप: कहते हैं आज के दिन मौन व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है और मौन के साथ स्नान-दान करने से व्यक्ति के सातों जन्म के जाने-अनजाने में हुए पाप धूल जाते हैं।



Gets freedom from all kinds of faults हर तरह के दोष से मिलती है मुक्ति : आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितृ दोष, कालसर्प दोष से काफी हद तक राहत मिलती है। इस दिन मौन रहकर ध्यान और मंत्र जाप करने से पुण्य मिलता है।





16 times more benefits 16 गुना अधिक फल: मान्यताओं के अनुसार अगर सारा दिन मौन नहीं रह सकते तो वो सवा घंटे का मौन व्रत करने से 16 गुना अधिक फल प्राप्त होता है।