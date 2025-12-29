आज का पंचांग- 30 दिसंबर, 2025

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 29 Dec, 2025 07:11 PM

Aaj Ka Panchang: 30 दिसम्बर 2025, मंगलवार पौष शुक्ल तिथि दशमी (प्रात: 7.52 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी (जो क्षय हो गई है) विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 16, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 9 (पौष), हिजरी साल 1

Aaj Ka Panchang: 30 दिसम्बर 2025, मंगलवार पौष शुक्ल तिथि दशमी (प्रात: 7.52 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी (जो क्षय हो गई है)

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 16, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 9 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 9, सूर्योदय: प्रात: 7.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.30 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: भरणी (30-31 मध्य रात 3.59 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र कृतिका, योग: सिद्ध (30-31 मध्य रात 1.02 तक) तथा तदोपरांत योग साध्य, चंद्रमा: मेष राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (सायं 6.27 से लेकर 30-31 मध्य रात 5.01 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: पुत्रदा एकादशी व्रत (स्मार्त)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌ मेष में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में