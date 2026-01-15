Money increase vastu tips: अनावश्यक खर्च करें कम, महीने के अंत तक सैलरी नहीं होगी खत्म

Money increase vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में ऊर्जा का सही प्रवाह होने से ही धन टिकता और बढ़ता है। यदि घर में अनजाने में वास्तु दोष हो जाए, तो मेहनत के बावजूद धन रुक जाता है। वैदिक-वास्तु शास्त्र के अनुसार विस्तार से जानें धन बढ़ाने...

Money increase vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में ऊर्जा का सही प्रवाह होने से ही धन टिकता और बढ़ता है। यदि घर में अनजाने में वास्तु दोष हो जाए, तो मेहनत के बावजूद धन रुक जाता है। वैदिक-वास्तु शास्त्र के अनुसार विस्तार से जानें धन बढ़ाने वाले वास्तु उपाय। जो घर, दुकान और ऑफिस तीनों के लिए प्रभावी माने जाते हैं। नीचे दिए गए उपाय अपनाने से आय के स्रोत बढ़ते हैं। अनावश्यक खर्च कम होते हैं और महीने के अंत तक सैलरी खत्म नहीं होगी। अच्छी सेविंग होगी और लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी।



उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखें क्योंकि ये कुबेर (धन के देवता) की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में कबाड़ न रखें। यहां हल्के रंग (सफेद, हरा) रखें। तिजोरी या कैश बॉक्स उत्तर या उत्तर-पूर्व की ओर खुले। यह उपाय धन प्रवाह बढ़ाने में सबसे शक्तिशाली है।

घर के मुख्य द्वार का वास्तु सुधार जरूरी है। मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। दरवाजे के सामने कूड़ा या जूते न रखें। शाम को दीपक जलाएं। दरवाजा कभी चरचराता न हो।



मनी प्लांट सही जगह लगाएं। दक्षिण-पूर्व दिशा (सबसे उत्तम), ड्रॉइंग रूम या बालकनी। उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में न लगाएं।

गलत दिशा में मनी प्लांट लगाने से धन रुक सकता है।



टूटे और बेकार सामान को तुरंत हटाएं। टूटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इन्हें घर से हटाएं । टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक और फटे कपड़े। यह उपाय अचानक धन अटकने की समस्या दूर करता है।



तिजोरी (Locker) का सही वास्तु है उसे दक्षिण दिशा में रखें। तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा में खुले। तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाएं। अंदर चांदी का सिक्का रखें।





रोज सूर्य को जल अर्पित करें। मंत्र:ॐ सूर्याय नमः (11 या 21 बार) जाप करें। सरकारी कार्यों में सफलता, करियर में उन्नति और धन रुकावट दूर होती है।



शुक्रवार को लक्ष्मी उपाय

घर में सुगंध रखें

सफेद मिठाई का भोग

कन्याओं को कुछ दान

यह उपाय आर्थिक स्थिरता लाता है।

इन वास्तु गलतियों से बचें

बाथरूम से सटी तिजोरी

किचन में टूटा सिंक

उत्तर दिशा में भारी फर्नीचर

घर में अंधेरा और गंदगी



वास्तु उपाय कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। छोटे-छोटे सुधार भी धन आगमन, खर्च नियंत्रण और मानसिक शांति दे सकते हैं।