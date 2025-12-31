New Year 2026 : काशी से उज्जैन तक उमड़ी भक्तों की भीड़, जानिए प्रमुख धार्मिक स्थलों का हाल

New Year 2026 : नए साल के आगमन पर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि कई मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं और कहीं-कहीं तो पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। भक्तों की भारी संख्या...

New Year 2026 : नए साल के आगमन पर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि कई मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं और कहीं-कहीं तो पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए कई मंदिरों और प्रशासन की ओर से विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शिरडी साईं मंदिर ने 31 दिसंबर को पूरी रात दर्शन की व्यवस्था की है, जबकि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने भीड़ के कारण श्रद्धालुओं से फिलहाल मंदिर न आने की अपील की है।

काशी से कटरा तक उमड़ी आस्था की भीड़

नए साल पर भगवान के दर्शन की चाह में देशभर से श्रद्धालु अयोध्या, काशी, कटरा और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों की ओर पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों के बाहर करीब दो किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग रही हैं। हालात को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।

वृंदावन में श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह भर चुके हैं। मंदिर खुलने से पहले ही हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पट बंद होने के बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही। मंदिर के भीतर भी भक्तों को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी कर श्रद्धालुओं से फिलहाल वृंदावन की यात्रा टालने की अपील की है। इसके बावजूद प्रतिदिन 4 से 5 लाख श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन पहुंच रहे हैं और 31 दिसंबर व 1 जनवरी को संख्या और बढ़ने की आशंका है।

काशी में हर दिन लाखों श्रद्धालु

वाराणसी में 25 दिसंबर के बाद से भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी भीड़ के कारण 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है और सभी विशेष प्रोटोकॉल भी स्थगित कर दिए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों को अलग-अलग जोन में बांटा गया है और पूरे इलाके में CCTV से निगरानी की जा रही है।

नए साल पर मंदिरों में बदले नियम

नए साल की भीड़ को देखते हुए कई बड़े मंदिरों ने नियमों में बदलाव किया है—

बांके बिहारी मंदिर: सुबह और शाम के दर्शन का समय बदला गया

वैष्णो देवी: दर्शन के 24 घंटे के भीतर बेस कैंप लौटना अनिवार्य

महाकाल मंदिर: भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद

अयोध्या: आरती और दर्शन के ऑनलाइन पास पूरी तरह फुल

खाटूश्याम: 2 जनवरी तक VIP दर्शन बंद

अयोध्या में भीड़ संभालने के लिए खास इंतजाम

रामनगरी अयोध्या में प्रतिदिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आरती और दर्शन के सभी ऑनलाइन पास पहले ही बुक हो चुके हैं। हनुमानगढ़ी में भी भक्तों की भारी भीड़ है। नए साल पर करीब दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं और जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है।

वैष्णो देवी यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस

कटरा में भी माता वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर भारी भीड़ है। श्राइन बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत RFID कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी। दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर बेस कैंप लौटना अनिवार्य होगा। दर्शन का समय भी तय कर दिया गया है—सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 से रात 9 बजे तक।

शिरडी में पूरी रात खुला रहेगा मंदिर

नए साल के मौके पर साईं भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 31 दिसंबर को शिरडी साईं मंदिर को पूरी रात दर्शन के लिए खोला जाएगा। संभावित भीड़ को देखते हुए साईं संस्थान ने अतिरिक्त व्यवस्थाएं और सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

