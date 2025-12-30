New Year Vastu Tips 2026 : 1 जनवरी को अपनाएं ये आसान उपाय, दांपत्य जीवन में लौटेगा खोया हुआ सुकून और प्रेम

New Year Vastu Tips 2026 : नया साल केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं होता बल्कि यह अपने जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और नई शुरुआत को आमंत्रित करने का एक अवसर होता है। अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी और आपसी तालमेल की कमी के कारण वैवाहिक जीवन में दूरियां आने...

घर की उत्तर-पूर्व दिशा की सफाई

वास्तु में ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना गया है। यदि इस दिशा में गंदगी या भारी सामान होता है, तो घर में तनाव बढ़ता है। 1 जनवरी की सुबह सबसे पहले इस कोने को साफ करें। यहाँ गंगाजल छिड़कें और एक तांबे के पात्र में जल भरकर रखें। इससे मानसिक शांति आती है और पति-पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद कम होते हैं।

बेडरूम से हटाएं ये चीजें

बेडरूम वह स्थान है जहां आप अपने जीवनसाथी के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं। यहां की ऊर्जा आपके रिश्तों पर सीधा असर डालती है। टूटे हुए कांच, बंद घड़ियां, कैंची या कांटेदार पौधे। अगर आपके बिस्तर के सामने आईना लगा है, तो उसे हटा दें या रात को ढक दें। सोते समय अपना चेहरा आईने में देखना रिश्तों में अविश्वास पैदा करता है।

सेंधा नमक का जादुई उपाय

नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे उत्तम साधन है। 1 जनवरी को घर के पोंछे के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं। इसके अलावा, एक छोटी कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर बेडरूम के एक कोने में रख दें। यह नमक आपसी झगड़ों और नकारात्मकता को सोख लेगा। हर 15 दिन में इस नमक को बदलते रहें।

दिशा और रंगों का चुनाव

दांपत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए रंगों का बहुत महत्व है। बेडरूम की दीवारों पर हल्के रंगों जैसे गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम का प्रयोग करें। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है लेकिन इसकी अधिकता विवाद बढ़ा सकती है। नए साल के पहले दिन अपने बिस्तर पर गुलाबी या सफेद रंग की नई चादर बिछाएं। यह प्रेम और शांति का प्रतीक है।

खुशबू और रोशनी का प्रभाव

रुखी और फीकी रोशनी मन में चिड़चिड़ापन पैदा करती है। नए साल की शाम को दक्षिण-पश्चिम कोने में एक घी का दीपक जलाएं। घर में मोगरा, गुलाब या लैवेंडर की सुगंध वाली अगरबत्ती या डिफ्यूज़र का उपयोग करें। मधुर सुगंध मन को शांत करती है और रोमांस बढ़ाती है।