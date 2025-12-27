Main Menu

आज का पंचांग- 27 दिसंबर, 2025

27 Dec, 2025

panchang in hindi

पौष शुक्ल तिथि सप्तमी (दोपहर 1.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी। विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 13, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 6 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 6, सूर्योदय: प्रात: 7.29 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.28 बजे

पौष शुक्ल तिथि सप्तमी (दोपहर 1.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 13, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 6 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 6, सूर्योदय: प्रात: 7.29 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.28 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वा भाद्रपद (प्रात: 9.10 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, योग: व्यतिपात (दोपहर 12.22 तक) तथा तदोपरांत योग वरियान, चंद्रमा: मीन राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (दोपहर 1.10 से लेकर 27-28 मध्य रात 12.36 तक)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: मार्त्तण्ड सप्तमी, श्री गुरू गोबिंद सिंह जी प्रकाश दिवस (प्राचीन परम्परा)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :- 

सूर्य धनु में
चन्द्रमा ‌‌‌ मीन में 
मंगल धनु में
बुध वृश्चिक  में
गुरु मिथुन में
शुक्र धनु में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

