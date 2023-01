Budh Pradosh: साल के पहले प्रदोष पर करें ये उपाय, शिव-पार्वती की तरह बनेगी जोड़ी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Jan, 2023 07:16 AM

Pradosh Vrat 2023: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन पंचांग के अनुसार यह हर माह की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति के जीवन से सदा के लिए दुखों को निवारण होता है। इस बार साल का पहला प्रदोष व्रत बुधवार के दिन यानी आज पड़ रहा है। इस वजह से इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है क्योंकि बुधवार को गणेश जी की पूजा का वार कहा जाता है और यह व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। अगर भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी की साथ में पूजा की जाए तो इसका दोगुना पुण्य फल मिलता है। मान्यता है की प्रदोष व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को ऐश्वर्या और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन शाम के समय पूजा करने का विधान है। कहते हैं की अगर सच्चे मन से कोई विवाहित महिला बुध प्रदोष व्रत को करती है तो उसके वैवाहिक जीवन में चल रही सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिव-पार्वती की तरह उसकी जोड़ी बनी रहती है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय जरुर करें। इन्हें करने से कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Pradosh Vrat special Upay प्रदोष व्रत विशेष उपाय: कहते हैं अगर किसी स्त्री का सौभाग्य खतरे में है या फिर उसे वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है तो भगवान शिव की पूजा करने से सब मुश्किलों का हल मिल जाता है। प्रदोष का दिन महादेव का सबसे प्रिय दिन होता है। इस दिन तो कोई भूला-भटका भी गलती से भगवान पर जल चढ़ा दे या फर उनका नाम जाप कर ले तो उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है।





To Bring Happiness in Married Life शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए करें ये उपाय: शादीशुदा जीवन में अगर मिठास लाना चाहते हैं तो आज के दिन प्रदोष के समय गुलाब का फूल लेकर उसका रस महादेव को चढ़ाएं। उसके बाद थोड़ा सा रस देवी पार्वती के चरणों में अर्पित करें। फिर उस रस को अपनी आंखों में लगा लें। ऐसा करने से खूबसूरत फूलों की तरह आपकी जिंदगी भी महकती रहेगी।



To Get Married Soon जल्दी शादी करने के लिए: अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है तो उसे 16 सोमवार के व्रत रखने चाहिए। अगर यह नहीं कर सकते तो फिर बस प्रदोष के दिन भोलेनाथ का व्रत रखें। पीले चंदन का शिवलिंग पर लेप लगाएं। भगवान शिव को चंदन बहुत ही प्रिय है जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जल्द ही शादी के लड्डू खाने को मिलते हैं। चन्दन का लेप लगाते समय व्यक्ति को इस मंत्र का जाप करना चाहिए :



Mantra: ॐ पार्वतीपतये नमः





To Maintain Unbroken Good Fortune अखंड सौभाग्य बनाए रखने के लिए: अगर आपको लगता है की आपके शादीशुदा जीवन को किसी की नजर लग गई है या आपका सुहाग खतरे में है तो आज के दिन घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बना कर सच्चे मन से उनका रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से जल्दी ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, हमेशा शिव-पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहेगी।