Aaj Ka Good Luck (6th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

05 Jan, 2026 03:28 PM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (6th january 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 6 जनवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति भाग्य, कर्म और प्रयास तीनों को प्रभावित कर रही है। आज का दिन सही उपाय करने से कई गुना शुभ फल दे सकता है। नीचे मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए बताया गया है कि आज का गुडलक (Good Luck) क्या है और भाग्य मजबूत करने के उपाय (Upay) कौन से करें।

6 जनवरी 2026 को यदि आप अपनी राशि के अनुसार सरल ज्योतिषीय उपाय करते हैं, तो भाग्य का द्वार खुल सकता है। श्रद्धा, संयम और सकारात्मक कर्म यही आज का सबसे बड़ा गुडलक मंत्र है।

मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।
उपाय: सुबह लाल फूल के साथ हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
शुभ रंग: लाल शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: धन लाभ और पारिवारिक सुख।
उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जप करें।
शुभ रंग: सफेद शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: बातचीत और संपर्क से लाभ।
उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
शुभ रंग: हरा शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।
शुभ रंग: सफेद शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: नेतृत्व और आत्मविश्वास में वृद्धि।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
शुभ रंग: सुनहरा शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: योजनाओं में सफलता।
उपाय: तुलसी को जल दें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
शुभ रंग: हरा शुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: रिश्तों में मधुरता और संतुलन।
उपाय: शुक्रवार को कन्याओं को सफेद वस्त्र दान करें।
शुभ रंग: गुलाबी शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: गुप्त धन और आत्मबल में वृद्धि।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना दान करें।
शुभ रंग: मरून शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: भाग्य का पूरा साथ।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और गुरु मंत्र का जाप करें।
शुभ रंग: पीला शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल दान करें।
शुभ रंग: नीला शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: नए विचार और नेटवर्किंग से लाभ।
उपाय: गरीबों को काले तिल या कंबल दान करें।
शुभ रंग: बैंगनी शुभ अंक: 8

मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामना पूर्ति।
उपाय: विष्णु जी की पूजा करें और पीले फल दान करें।
शुभ रंग: पीला शुभ अंक: 7

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

