Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Pradosh Vrat–Masik Shivratri Maha Sanyog 2026: 16 जनवरी को बन रहा दुर्लभ महासंयोग, शिव कृपा से दूर होंगे धन, संतान और करियर के सभी संकट

Pradosh Vrat–Masik Shivratri Maha Sanyog 2026: 16 जनवरी को बन रहा दुर्लभ महासंयोग, शिव कृपा से दूर होंगे धन, संतान और करियर के सभी संकट

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 11:17 AM

pradosh vrat masik shivratri maha sanyog 2026

Pradosh Vrat–Masik Shivratri Maha Sanyog 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत एक साथ पड़ रहे हैं। दोनों ही व्रत भगवान शिव को समर्पित माने जाते...

Pradosh Vrat–Masik Shivratri Maha Sanyog 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत एक साथ पड़ रहे हैं। दोनों ही व्रत भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों के अनुसार, जब ये दोनों व्रत एक ही दिन आते हैं, तो इसे महासंयोग कहा जाता है।

PunjabKesari Pradosh Vrat Masik Shivratri Maha Sanyog 2026

मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से किए गए उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। शिव भक्ति से धन, करियर, संतान, वैवाहिक जीवन और मानसिक शांति से जुड़े संकट दूर होते हैं।

PunjabKesari Pradosh Vrat Masik Shivratri Maha Sanyog 2026

और ये भी पढ़े

प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का महत्व
प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं मासिक शिवरात्रि शिव-कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन माना जाता है। जब ये दोनों एक साथ हों, तो शिव साधना कई गुना प्रभावशाली हो जाती है।

PunjabKesari Pradosh Vrat Masik Shivratri Maha Sanyog 2026

Pradosh Vrat–Masik Shivratri 2026: प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के विशेष उपाय
संतान और पारिवारिक संबंधों के लिए
यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान सहयोगी बने और आपसी रिश्ते मजबूत हों, तो भगवान शिव को नारियल और सूखे मेवे अर्पित करें।

पढ़ाई-लिखाई में आ रही बाधाओं के लिए
शिक्षा से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए स्नान के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं।

किसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए
जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद 11 बेलपत्रों पर चंदन से ‘ॐ’ लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें और धूप-दीप से पूजा करें।

संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए
अपनी संतान के हाथों से किसी जरूरतमंद को काला कंबल दान कराएं। इससे संतान के जीवन में सकारात्मक मार्ग खुलते हैं।

सरकारी कार्यों में आ रही रुकावट के लिए
बेलपत्रों पर ‘ॐ नमः शिवाय’ लिखकर माला बनाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर सफलता के लिए प्रार्थना करें।

क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए
शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को जौ के आटे की रोटी या जौ के दाने अर्पित करें।

सफलता में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए
भगवान शिव के सामने बैठकर इस मंत्र का 11 बार जप करें—
“शवे भक्ति: शिवे भक्ति: शिवे भक्तिर्भवे भवे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम्॥”

बिजनेस पर लगी नजर दोष के लिए
काली गुंजा के 11 दाने शिवलिंग से स्पर्श कराकर जीवनसाथी को दें और उन्हें अपने पास रखने को कहें।

आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए
3 मुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा कर उसे गले में धारण करें या ब्रेसलेट के रूप में पहनें।

पड़ोसियों से विवाद खत्म करने के लिए
पड़ोसी के घर के सामने की थोड़ी मिट्टी लाकर उस पर रुद्राक्ष माला से 5 माला (540 बार) शिव मंत्र जप करें और मिट्टी वापस उसी स्थान पर रख दें।

बच्चों के सुखी जीवन के लिए
सफेद फूल बच्चों के हाथ से स्पर्श कराकर उनकी माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें।

बिजनेस में उन्नति के लिए
ब्राह्मण को पानी पीने योग्य पात्र दान करें। संभव हो तो 10 ब्राह्मणों को दान करें, अन्यथा एक ब्राह्मण को दान कर उनका आशीर्वाद लें।

Pradosh Vrat–Masik Shivratri Maha Sanyog 2026- भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दुर्लभ अवसर है। इस दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय भी जीवन की बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ शिव पूजा करने से निश्चित ही शुभ फल प्राप्त होते हैं।

PunjabKesari Pradosh Vrat Masik Shivratri Maha Sanyog 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!