Ram Mandir news : रामलला की आरती पर दलालों का कब्ज़ा ! श्रद्धा की आड़ में भक्तों की जेब खाली करने का मास्टर प्लान

Updated: 07 Jan, 2026 10:55 AM

अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन और आरती को लेकर श्रद्धालुओं में अटूट श्रद्धा है। लेकिन इसी आस्था का फायदा उठाकर कुछ दलाल और असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं, जिससे सामान्य भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Ayodhya Ram Mandir Scams : अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन और आरती को लेकर श्रद्धालुओं में अटूट श्रद्धा है। लेकिन इसी आस्था का फायदा उठाकर कुछ दलाल और असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं, जिससे सामान्य भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामनगरी में रामलला के दर्शन और आरती के लिए आने वाले भक्तों की संख्या प्रतिदिन लाखों में पहुंच रही है। इसी भीड़ का लाभ उठाते हुए आरती पास और वीआईपी दर्शन के नाम पर दलालों ने अपना जाल फैला लिया है। रिपोर्टों के अनुसार, दलाल सामान्य दर्शनार्थियों को जल्द दर्शन या कंफर्म आरती पास दिलाने का लालच देकर मोटी रकम वसूल रहे हैं, जबकि असल में ये सुविधाएं ट्रस्ट की ओर से पूरी तरह से निशुल्क या निर्धारित प्रक्रिया के अधीन हैं।

दलाल अक्सर मंदिर के बाहर या सोशल मीडिया ग्रुप्स पर सक्रिय रहते हैं। वे भोले-भले श्रद्धालुओं को भीड़ से बचने का झांसा देते हैं और फर्जी ई-पास या वीआईपी एंट्री के नाम पर ठगी करते हैं। आरती के स्लॉट सीमित होते हैं। दलालों द्वारा फर्जीवाड़े के कारण वे श्रद्धालु वंचित रह जाते हैं जो लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हैं या ऑनलाइन सही तरीके से बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। 

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि आरती के पास पूरी तरह फ्री (निशुल्क) हैं और इन्हें केवल आधिकारिक वेबसाइट या मंदिर के काउंटर से ही प्राप्त किया जा सकता है। अयोध्या पुलिस ने हाल ही में ऐसे कई दलालों को गिरफ्तार किया है जो वीआईपी पास के नाम पर उगाही कर रहे थे। साइबर सेल भी उन फर्जी वेबसाइटों पर नजर रख रही है जो राम मंदिर के नाम पर पैसे मांग रही हैं।

