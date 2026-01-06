Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगा मंगल आशीष

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 08:28 AM

rashifal in hindi

मेष : आम सितारा मजबूत, जो हर फ्रंट पर कदम बढ़त की तरफ रखेगा तथा

मेष : आम सितारा मजबूत, जो हर फ्रंट पर कदम बढ़त की तरफ रखेगा तथा कामयाबी देगा, बेहतरी करेगा।

वृष: दोपहर तक बड़े लोग आपके प्रति पॉजिटिव रुख रखेंगे, फिर बाद में भी हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, किंतु गिरने, फिसलने का डर रहेगा।

मिथुन: दोपहर तक सितारा कारोबारी कामों में लाभ देने तथा कदम बढ़त की तरफ रखने वाला, फिर बाद में कामकाजी भागदौड़ बढ़ेगी।

कर्क: सितारा कारोबारी काम संवारने, अर्थदशा कंफर्टेबल रखने वाला, कामकाजी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।

सिंह : सितारा दोपहर तक नुकसान वाला, सफर भी परेशानी वाला हो सकता है, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

कन्या : सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, मगर बाद में समय मुश्किलों वाला बनेगा।

तुला:  सितारा दोपहर तक सरकारी कामों को संवारने तथा इज्जत-मान देने वाला, फिर बाद में अर्थदशा कंफर्टेबल बनेगी।

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक हर फ्रंट पर बेहतरी करने वाला, मगर बाद में समय सरकारी कामों के लिए अच्छा बनेगा।

धनु : सितारा दोपहर तक पेट को अपसैट रखने वाला, सफर में भी अटैन्टिव रहना सही रहेगा, फिर बाद में हर मोर्चे पर बेहतरी होगी।

मकर:  सितारा दोपहर तक कारोबारी कामों के लिए अच्छा, फिर बाद में समय ढीला बनेगा, सफर भी टाल दें।

कुंभ: सितारा दोपहर तक ढीला, हर फ्रंट पर विपरीत हालात बनेंगे, मगर बाद में कामकाजी दशा बेहतर बनेगी।

मीन :  सितारा दोपहर तक बेहतर, इरादों में मजबूती मगर बाद में मानसिक तनाव, परेशानी, कशमकश बढ़ेगी।

