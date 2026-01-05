Main Menu

Tarot Card Rashifal (6th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष राशि आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप सफलता से निभाएंगे। धन संबंधी मामलों में

मेष राशि
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप सफलता से निभाएंगे। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशि
आज का दिन धैर्य से काम लेने का है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन निवेश से पहले सलाह अवश्य लें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, संवाद से समाधान निकलेगा।

मिथुन राशि
आज आपकी वाणी और बुद्धि की सराहना होगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में थकान महसूस हो सकती है।

कर्क राशि
आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। नौकरी में परिवर्तन का विचार मन में आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी न करें। ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे।

सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता से लोग प्रभावित होंगे। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

कन्या राशि
आज आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सब सुलझ जाएगा। धन खर्च बढ़ सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। साझेदारी के काम में लाभ हो सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है।

वृश्चिक राशि
आज का दिन आत्ममंथन का है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ धीरे-धीरे होगा। किसी करीबी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। लंबी यात्रा के योग हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मकर राशि
आज जिम्मेदारियों का दबाव रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखें। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें। परिवार में किसी सदस्य से मतभेद संभव है। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें।

कुंभ राशि
आज नए विचार और योजनाएं सफल होंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या प्रशंसा के योग हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। तकनीक और नवाचार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी है।

मीन राशि
आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। धन खर्च सोच-समझकर करें। ध्यान, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी।

