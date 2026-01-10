Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता
मेष : डिस्टर्ब तथा अशांत परेशान मन के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने का हौसला न रख सकेंगे।
वृष: यत्न करने पर आपको अपनी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, मगर पांव फिसलने का डर रहेगा।
मिथुन: यत्न करने पर किसी जायदादी काम में उभर रही कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।
कर्क: आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही, कामकाजी तौर पर एक्टिव तथा व्यस्त रखेगा।
सिंह : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल हटेगी।
कन्या : कारोबारी कामों की दशा संतोषजनक, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।
तुला: लेन-देन के काम ध्यान से करें ताकि आपकी कोई पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए, खर्चों पर भी आप कंट्रोल न कर सकेंगे।
वृश्चिक: खेती उत्पादों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं एव गारमैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
धनु : सरकारी-गैर सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति, विरोधी कमजोर-तेजहीन रहेंगे।
मकर: आम सितारा मजबूत जो आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शुभ कामों में ध्यान, हर तरह से बेहतरी होगी।
कुंभ: खान-पान संभल-संभाल कर करें क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट बिगड़ा सा रहेगा, सफर भी टाल दें।
मीन : कारोबारी दशा सुखद, आपको अपने प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति कंसिडरेट रहेंगे।