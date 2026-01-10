Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता

Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 08:15 AM

rashifal in hindi

मेष : डिस्टर्ब तथा अशांत परेशान मन के कारण आप किसी भी काम को हाथ में

मेष : डिस्टर्ब तथा अशांत परेशान मन के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने का हौसला न रख सकेंगे।

वृष: यत्न करने पर आपको अपनी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, मगर पांव फिसलने का डर रहेगा।

मिथुन: यत्न करने पर किसी जायदादी काम में उभर रही कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।

कर्क: आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही, कामकाजी तौर पर एक्टिव तथा व्यस्त रखेगा।

सिंह : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल हटेगी।

कन्या : कारोबारी कामों की दशा संतोषजनक, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।

आज का राशिफल 10 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (10th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 10 जनवरी- मेरी बेफिक्री की फिकर तू. मेरी सांसों का है जिकर तू

Aaj Ka Good Luck (10th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: लेन-देन के काम ध्यान से करें ताकि आपकी कोई पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए, खर्चों पर भी आप कंट्रोल न कर सकेंगे।

वृश्चिक: खेती उत्पादों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं एव गारमैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

धनु : सरकारी-गैर सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति, विरोधी कमजोर-तेजहीन रहेंगे।

मकर: आम सितारा मजबूत जो आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शुभ कामों में ध्यान, हर तरह से बेहतरी होगी।

कुंभ: खान-पान संभल-संभाल कर करें क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट बिगड़ा सा रहेगा, सफर भी टाल दें।

मीन : कारोबारी दशा सुखद, आपको अपने प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति कंसिडरेट रहेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!