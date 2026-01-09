Tarot Card Rashifal (10th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Jan, 2026 01:44 PM
मेष राशि
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। परिवार में किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
वृषभ राशि
आज का दिन धन के मामले में अनुकूल है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। खानपान पर नियंत्रण रखें, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
मिथुन राशि
आज आपको सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन परिणाम भी संतोषजनक मिलेंगे। रिश्तों में संवाद बनाए रखें। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। नौकरी या व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।
सिंह राशि
आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर विवाद से बचें। धन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
कन्या राशि
आज का दिन योजनाओं को अमल में लाने के लिए उत्तम है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य को लेकर दिन सामान्य रहेगा।
तुला राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है। व्यवसाय में लाभ के योग हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
वृश्चिक राशि
आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें। धन के मामले में सतर्क रहें। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
धनु राशि
आज का दिन आपके लिए उन्नति लेकर आएगा। नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।
मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। धन निवेश सोच-समझ कर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
कुंभ राशि
आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। सेहत सामान्य रहेगी।
मीन राशि
आज आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन निराश न हों। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।