Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी टेंशन से मुक्ति
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Jan, 2026 07:56 AM
मेष : किसी अफसर के साॅफ्ट-लचकीले रुख के कारण आपको किसी
मेष : किसी अफसर के साॅफ्ट-लचकीले रुख के कारण आपको किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी।
वृष: यत्न करने पर आपको अपनी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा।
मिथुन: सितारा पेट के लिए ढीला, इसलिए बेतुके खान-पान से बचना चाहिए, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा भी न करें।
कर्क: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, मजबूत सितारा आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा।
सिंह : विरोधी पक्ष आपको परेशान करने तथा टांग खींचने के लिए बिजी रहेगा, सफर भी परेशानी वाला होगा।
कन्या : यत्न करने पर आप आपनी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ा सकेंगे, इरादों में मजबूती, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे।
तुला: प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए किए गए आपके यत्न अच्छा रिस्पोंस देंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति।
वृश्चिक: किसी सज्जन मित्र के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा, दुश्मन कमजोर रहेंगे।
धनु : स्टील फर्नीचर, स्टील शाटरिंग, सरिया, लोहा से बने सामान का कारोबार करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।
मकर: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, आपकी पैठ बनी रहेगी, मगर गले में खराबी का डर रहेगा।
कुंभ: समय खर्चों वाला, अर्थ तंगी भी रहेगी, न तो किसी की जिम्मेदारी में फंसें और न ही किसी पर ज्यादा भरोसा करें।
मीन : लोहा, लोहा-मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया इत्यादि के ट्रेडर्स की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।