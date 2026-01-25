Daily horoscope: आज इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Edited By Prachi Sharma, Updated: 25 Jan, 2026 08:06 AM

मेष : सितारा दोपहर तक ढीला, खर्चों का जोर, नुकसान परेशानी का डर, मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेगी, कामयाबी साथ देगी।

वृष: सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कामकाजी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, मगर बाद में समय मुश्किलों-पेचीदगियों वाला बनेगा।

मिथुन: सितारा दोपहर तक कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे मगर बाद में अर्थ दशा बेहतर बनेगी।

कर्क: सुदृढ़ सितारा आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, भागदौड़ करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम भी सिरे चढ़ेगा, इज्जत-मान की प्राप्ति।

सिंह : सितारा दोपहर तक कमजोर, हर मोर्चा पर सचेत रहने की जरूरत होगी, मगर बाद में आम हालात बेहतर बनेंगे।

कन्या : सितारा दोपहर तक कामकाजी हालात सही रखेगा, सफलता भी साथ देगी, मगर बाद में आम हालात बेहतर बनेंगे।

तुला: सितारा दोपहर तक टैंशन परेशानी रखने वाला, सफर भी टाल देना सही रहेगा, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक बेहतर, स्कीमें प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, मगर बाद में समय मुश्किलों-परेशानियों वाला बनेगा।

धनु : सितारा कामयाबी, इज्जत-मान के लिए अच्छा, कामकाजी कामों के लिए सितारा बेहतर, मान-सम्मान बना रहेगा।

मकर: दोपहर तक व्यस्तता तथा भागदौड़ बनी रहेगी, तेज प्रभाव बढ़ेगा, फिर बाद में आपकी कोशिशें अच्छा रिजल्ट देंगी।

कुंभ: सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी प्लानिंग भी अच्छा रिजल्ट देगी, फिर बाद में आम हालात बेहतर बनेंगे।

मीन : सितारा दोपहर तक कारोबारी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में खान-पान के मामले में संभाल रखनी ठीक रहेगी।