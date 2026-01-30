Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगा मेहनत से अधिक फल

Edited By Prachi Sharma, Updated: 30 Jan, 2026 08:04 AM

मेष : आम तौर पर मजबूत सितारा आपको कामकाजी तौर पर व्यस्त, एक्टिव तथा इफेक्टिव रखेगा, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे।

वृष: व्यापार कारोबार में लाभ, कामकाजी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग अच्छा रिजल्ट देगी, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।

मिथुन: कारोबारी कामों की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर गिरने-फिसलने तथा सेहत के बिगड़ने का डर रहेगा।

कर्क: चूंकि सितारा नुकसान परेशानी देने वाला है इसलिए लेन-देन तथा लिखत-पढ़त के काम आंखें खोलकर करने ठीक रहेंगे।

सिंह : खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं, गारमेंट्स का काम करने वालों को अपनी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

कन्या : जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, शत्रु कमजोर, तेजहीन रहेंगे, मगर घरेलू मोर्चा पर तनातनी रहने का डर।

तुला: धार्मिक कामों में ध्यान, भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति, आम हालात अनुकूल चलेंगे।

वृश्चिक: पेट की तरफ से परेशानी रहने का डर, न तो किसी पर ज्यादा भरोसा करें और न ही किसी के झांसा में फंसें।

धनु : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों-मनोरथों में कामयाबी मिलेगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे का लिहाज करेंगे।

मकर: अशांत, परेशान, डिस्टर्ब मन के कारण आप किसी भी यत्न को आगे न बढ़ा सकेंगे, सफर भी टाल दें।

कुंभ: यत्न करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है, मान-सम्मान की प्राप्ति, इरादों में कामयाबी मिलेगी।

मीन : प्रॉपर्टी के कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, कारोबारी दशा भी संतोषजनक।

