    3. | Sant Ravidas Temple : वाराणसी के संत रविदास मंदिर में लगी भीषण आग

Sant Ravidas Temple : वाराणसी के संत रविदास मंदिर में लगी भीषण आग

30 Dec, 2025 07:53 AM

वाराणसी (वार्ता): उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लंका थाना क्षेत्र में स्थित सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में सोमवार सुबह आग लग गई। मंदिर प्रशासन ने तुरंत लगभग 100 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। आग मंदिर के पीछे वाले कमरे में लगी थी, जबकि मंदिर का मुख्य हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रहा।

सहायक पुलिस आयुक्त (ए.सी.पी.) गौरव कुमार ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट या परेशानी नहीं हुई। मंदिर प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी।

