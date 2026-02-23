Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में होगी मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई

इंदौर (प.स.): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को घोषणा की कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में मंदिर प्रबंधन को विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा।