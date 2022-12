Saturday special: बंद किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए आज ये करना न भूलें

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 31 Dec, 2022 08:14 AM

Shanivar upay: शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तभी तो इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। हर कोई शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है ताकि उनकी कृपा दृष्टि बनी रहें। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत से कष्ट हैं तो शनिदेव की पूजा करने से वे सब दूर हो जाते हैं। वैसे तो हर एक दिन भगवान का होता है लेकिन उनके विशेष दिन पर उनकी पूजा कर ली जाए तो वे खुश होकर सारे दुःख-दर्द हर लेते हैं। शनिदेव कलयुग के न्यायाधीश हैं। अगर शनिदेव को खुश करना है तो शनिवार के दिन इन अचूक उपायों को जरूर फॉलो करना चाहिए :

To get out of debt कर्ज से मुक्ति पाने के लिए: बहुत से उपाय करने के बाद भी कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो शनिवार के दिन शाम को शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तेल और काली दाल समर्पित करें। तेल चढ़ाते वक्त शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें।

Shani dev mantra: ‘ऊँ श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः’

For job promotion जॉब प्रमोशन के लिए : तरक्की की चाह हर कोई रखता है।

बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका कोई असर नहीं दिख रहा है तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर एक मुट्ठी काले तिल और पानी चढ़ाना चाहिए। साथ में मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए।

For peace in house घर में सुख-शांति के लिए: कोई व्यक्ति अगर घर में सुख-शांति और समृद्धि चाहता है तो शनिवार के दिन एक लौटा जल लेकर उसमे एक चुटकी चीनी डालें और उसे शाम के समय शनिदेव का नाम लेकर और अपनी मनोकामना बोलकर किसी भी पेड़ की जड़ में दाल दें। जो व्यक्ति सच्चें मन से ऐसा करता है शनिदेव खुश होकर उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं।

अगर आपके वैवाहिक जीवन की खुशियां कही छूमंतर हो गई है और उन खुशियों को फर से वापिस पाना चाहते हो। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सारे दुःख आपसे दूर चले जाएंगे और जीवन में खुशियां भर आएंगी।