    Shri Mata Vaishno Devi : माता वैष्णो देवी में फंसे भक्तों के लिए रेलवे बना संकटमोचन, शुरू कीं स्पेशल रेस्क्यू ट्रेनें

30 Jan, 2026

shri mata vaishno devi

अगर आपके परिवार का कोई सदस्य या परिचित इस समय माता वैष्णो देवी की यात्रा पर है और खराब मौसम या भारी भीड़ की वजह से वहां फंसा हुआ है, तो आपके लिए अच्छी खबर है।

Shri Mata Vaishno Devi : अगर आपके परिवार का कोई सदस्य या परिचित इस समय माता वैष्णो देवी की यात्रा पर है और खराब मौसम या भारी भीड़ की वजह से वहां फंसा हुआ है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए विशेष आरक्षित ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है।

क्यों पड़ी स्पेशल ट्रेनों की जरूरत ?
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी और बारिश के कारण सड़क और हवाई मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने और उड़ानों के रद्द होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा और जम्मू में फंस गए थे। इसी 'बैकलॉग' को खत्म करने के लिए रेलवे ने मोर्चा संभाला है।

रेलवे के खास इंतजाम 
कटरा-श्रीनगर स्पेशल: फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए कटरा और श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में अतिरिक्त एसी कोच जोड़े हैं, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को भी कंफर्म सीट मिल सके। जिन दिनों वंदे भारत ट्रेनें उपलब्ध नहीं हैं, उन दिनों रेलवे इन विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है ताकि यात्रियों का सफर न रुके। रेलवे स्टेशनों पर फंसे यात्रियों के लिए स्थानीय प्रशासन और एनजीओ के सहयोग से भोजन और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

3,000 से ज्यादा यात्रियों को मिला सहारा
पिछले 48 घंटों में रेलवे ने सफलतापूर्वक हजारों फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। रेलवे के इस कदम से कटरा और जम्मू स्टेशनों पर यात्रियों का दबाव कम हुआ है और लोगों ने राहत की सांस ली है।

