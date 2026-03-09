Somwar Upay : भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को जरूर करें ये उपाय, जीवन में आएंगी खुशियां

Main Menu

Somwar Upay : भगवान भोलेनाथ, जिन्हें हम शिव, शंभू और नीलकंठ जैसे अनेक नामों से जानते हैं, अत्यंत भोले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन विशेष रूप से महादेव को समर्पित है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन विशेष उपायों की, जिन्हें सोमवार के दिन करने से आप भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं।

 शिवलिंग का अभिषेक:
शिवपुराण के अनुसार, महादेव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि जीवन में मानसिक शांति की कमी है या तनाव रहता है, तो शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। यदि आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं, तो शहद और घी से अभिषेक करना लाभकारी माना जाता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है।

बेलपत्र और शमी पत्र का अर्पण
शिव जी की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उन्हें बेलपत्र न चढ़ाया जाए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह कहीं से कटा-फटा न हो और तीन पत्तियों वाला हो। सोमवार को बेलपत्र पर चंदन से राम या ॐ नमः शिवाय लिखकर चढ़ाने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही शमी के पत्ते चढ़ाने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।

अक्षत का प्रयोग
शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी को अक्षत चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाएं। यह उपाय दरिद्रता का नाश करता है और घर में सुख-समृद्धि लाता है।

सफेद वस्तुओं का दान
चूंकि सोमवार का स्वामी चंद्रमा है और महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए इस दिन सफेद रंग की वस्तुओं का महत्व बढ़ जाता है।
सोमवार के दिन दूध, दही, सफेद कपड़ा, चीनी या चावल का दान किसी जरूरतमंद को करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्र दोष शांत होता है और घर में शांति बनी रहती है।

दीप दान और प्रदोष काल पूजा
सोमवार की शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यदि मंदिर जाना संभव न हो, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह उपाय आपके जीवन से अंधकार और नकारात्मकता को दूर कर सौभाग्य के द्वार खोलता है।

मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष मंत्र जाप

पंचाक्षरी मंत्र: ॐ नमः शिवाय 

महामृत्युंजय मंत्र: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

इन बातों का रखें विशेष ध्यान 

तुलसी दल: कभी भी शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं।
केतकी का फूल: महादेव की पूजा में केतकी या केवड़े के फूल का प्रयोग वर्जित है।
सिंदूर और हल्दी: शिवलिंग पर सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, इसकी जगह चंदन और भस्म का प्रयोग करें।
शंख: शिव पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

