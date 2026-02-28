Vehicle Purchase Muhurat March 2026 : वाहन खरीदने से पहले जरूर देखें मार्च के शुभ मुहूर्त

Vehicle Purchase Muhurat March 2026 : नया वाहन खरीदना न केवल एक सुविधा है, बल्कि परिवार के लिए एक उत्सव और प्रगति का प्रतीक भी होता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि यदि कोई भी चल-अचल संपत्ति शुभ मुहूर्त में खरीदी जाए, तो वह न केवल...

Vehicle Purchase Muhurat March 2026 : नया वाहन खरीदना न केवल एक सुविधा है, बल्कि परिवार के लिए एक उत्सव और प्रगति का प्रतीक भी होता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि यदि कोई भी चल-अचल संपत्ति शुभ मुहूर्त में खरीदी जाए, तो वह न केवल लंबे समय तक साथ निभाती है, बल्कि मालिक के लिए सौभाग्य और सुरक्षा भी लेकर आती है। साल 2026 का मार्च महीना त्योहारों और ग्रहों के गोचर के लिहाज से बहुत विशेष है। इस महीने में होली का उत्साह भी है और चैत्र नवरात्रि की आहट भी। यदि आप मार्च 2026 में कार, बाइक या कोई भी कमर्शियल वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो नीचे दिए गए शुभ मुहूर्तों और नक्षत्रों का ध्यान अवश्य रखें।

1 मार्च 2026 06:46 ए एम – 08:34 ए.एम

5 मार्च 2026 05:03 पी एम – 06:41 ए.एम

6 मार्च 2026 06:41 ए एम – 05:53 पी.एम

8 मार्च 2026 06:39 ए एम – 01:31 पी.एम

9 मार्च 2026 04:11 पी एम – 11:27 पी.एम

15 मार्च 2026 06:31 ए एम – 09:16 ए.एम

16 मार्च 2026 09:40 ए एम – 06:29 ए.एम (17 मार्च)

23 मार्च 2026 08:49 पी एम – 06:21 ए.एम (24 मार्च)

25 मार्च 2026 01:50 पी एम – 05:33 पी.एम

27 मार्च 2026 10:06 ए एम – 06:16 ए.एम (28 मार्च)

वाहन लाने के बाद की जरूरी रस्में

जब आप नया वाहन घर लाएं, तो लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा पाने के लिए ये कार्य जरूर करें:

मंदिर दर्शन: गाड़ी को शोरूम से सीधा किसी सिद्ध मंदिर ले जाएं।

पूजा विधि: वाहन पर सिंदूर और घी के मिश्रण से 'स्वास्तिक' बनाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है।

नारियल फोड़ना: वाहन के सामने नारियल फोड़ना विघ्नहर्ता गणेश को प्रसन्न करने की पुरानी परंपरा है।

मीठा वितरण: खुशियों को साझा करने के लिए कन्याओं या गरीबों को मीठा जरूर खिलाएं।