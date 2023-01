Success Mantra: हर काम में सफलता चाहिए तो जरूर याद रखें दादा जी की ये सीख

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Jan, 2023 11:52 AM

जो व्यक्ति धैर्यवान है, वह मुश्किल काम से भी सफलता हासिल कर लेता है। धैर्य इंसान को ताकतवर बनाता है। आठ साल का एक लड़का गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया।

दादा जी ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला में ले गए। वहां से वह दो छोटे-छोटे पौधे खरीदकर घर आ गए। उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में घर के अंदर रख दिया।

‘‘क्या लगता है तुम्हें, इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा ?’’ दादा जी ने लड़के ने पूछा।

लड़का कुछ क्षणों तक सोचता रहा फिर बोला, ‘‘घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर एक खतरे से सुरक्षित है।’’

करीब डेढ़ माह बाद छुट्टियां खत्म हो गईं और लड़का वापस शहर चला गया। इस बीच दादा जी दोनों पौधों को सींचते रहे। समय बीतता गया। 3-4 साल बाद लड़का फिर गांव आया और दादा जी से बोला, ‘‘दादा जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ टिप्स मांगे थे पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं... इस बार आपको जरूर मुझे इस बारे में कुछ न कुछ तो बताना ही होगा।’’

दादा जी मुस्कुराए और लड़के को वहां ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा बड़ा और फूलदार बन चुका था।



लड़का बोला, ‘‘देखा दादा जी मैंने कहा था न कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा...’’ ‘‘अरे, पहले बाहर वाले पौधे का हाल भी तो देख लो...’’ यह कहते हुए दादा जी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष की छांव में राहगीर आराम कर रहे थे।

वह बोले, ‘‘बेटे, इस बात को याद रखो अगर तुम जीवन भर सुरक्षित विकल्प चुनते हो तो तुम कभी उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए सब संभव है।’’