Tarot Card Rashifal (4th July): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries) कार्ड: The Chariot आज आपके अंदर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा है। जीवन में कंट्रोल वापस लेने का समय है। रिलेशनशिप, करियर या स्वास्थ्य किसी

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष (Aries) कार्ड: The Chariot

आज आपके अंदर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा है। जीवन में कंट्रोल वापस लेने का समय है। रिलेशनशिप, करियर या स्वास्थ्य किसी एक क्षेत्र में आत्म-नियंत्रण से बड़ी जीत संभव है।



वृषभ (Taurus) कार्ड: Four of Pentacles

आप किसी चीज़ को कसकर थाम रहे हैं शायद पैसा, रिश्ता या कोई विचार लेकिन यह पकड़ ही आपको जकड़ रही है। थोड़ी रिहाई में ही राहत है।



मिथुन (Gemini) कार्ड: Page of Swords

आज नई बातें जानने और कहने की तीव्रता रहेगी लेकिन हर चीज़ को बोलना जरूरी नहीं। पहले सोचें, फिर बोलें क्योंकि आज आपकी बातों का असर ज़्यादा होगा।



कर्क (Cancer) कार्ड: The Moon

भ्रम और भावनाएं आपको घेरे हुए हैं। किसी रिश्ते या फैसले को लेकर दुविधा हो सकती है। ध्यान या जल से जुड़ी कोई साधना करें, मन साफ होगा।



सिंह (Leo) कार्ड: Strength

आज बाहरी ताकत की नहीं बल्कि भीतर की कोमल शक्ति की ज़रूरत है। रिश्तों या ऑफिस में धैर्य और करुणा से बात बन सकती है। आगे बढ़ने का समय है।



कन्या (Virgo) कार्ड: The Hermit

दुनिया की चहल-पहल से अलग होकर, आज खुद से जुड़ने का दिन है। जवाब बाहर नहीं, अंदर मिलेंगे। एकांत में थोड़ी देर बैठिए। किसी भी बात को लेकर अधिक न सोचें, सब अच्छा होगा।



तुला (Libra) कार्ड: Two of Cups

आज प्यार, मेलजोल और समझदारी का दिन है। कोई नई दोस्ती, कारोबार या जॉब की शुरुआत हो सकती है। मौजूदा संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।



वृश्चिक (Scorpio) कार्ड: Death

डरिए मत यह अंत नहीं, एक जरूरी परिवर्तन है। कोई पुराना भाव, आदत या संबंध खत्म होकर नए के लिए जगह बना रहा है। पुराने विवादों के खत्म होने का समय है। अच्छा धन-लाभ होगा।



धनु (Sagittarius) कार्ड: Knight of Wands

आज आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह की लहर है। कुछ नया शुरू करने का समय है चाहे वह यात्रा हो या विचार पर जल्दबाजी से बचें। बड़े-बुजुर्गों की बातें अच्छा प्रतिफल देंगी।



मकर (Capricorn) कार्ड: Eight of Pentacles

मेहनत और अनुशासन से ही फल मिलेगा। आप जो बो रहे हैं, उसका परिणाम धीरे-धीरे पनप रहा है। अब पीछे हटने का समय नहीं है। कोई पुराना निवेश मनचाहे लाभ देगा, जिससे दिन बदल जाएंगे।



कुंभ (Aquarius) कार्ड: The Star

आशा और नयापन आपके पास आ रहा है। जीवन में हीलिंग और दिशा दोनों मिल सकती हैं। किसी पुराने जख्म पर अब मरहम लग रहा है। अनजाने लोगों से मदद प्राप्त होगी। बिगड़े काम संवर जाएंगे।



मीन (Pisces) कार्ड: The High Priestess

आज किसी बात को अनुभव से समझना होगा, तर्क से नहीं। आपकी अंतरात्मा बहुत तेज़ है उसकी बात सुनें। यह दिन रहस्यमय भी हो सकता है। अतीत फिर से उभर कर सामने आ सकता है।